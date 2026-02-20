Esto les piden los pereiranos en salud y otros temas a los candidatos presidenciales
El Espectador, junto a Noticias Caracol y Blu Radio, estuvo en Pereira escuchando las exigencias de sus habitantes de cara a la primera vuelta presidencial de este 2026. Atención digna y de calidad en salud, educación y una mayor participación juvenil están entre sus peticiones.
