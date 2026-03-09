Estos son los nuevos integrantes del Congreso: influencers, activistas y herederos

De izquierda a derecha: Daniel Briceño, Óscar Benavides, María Lucía Villalba y Luis Carlos Rúa. Foto: Archivo Particular

24 horas después de cerradas las urnas, el país ya conoce a los senadores y representantes a la Cámara que se estrenarán en los pasillos del Congreso el próximo 20 de julio. De las 102 curules que integran al Senado, por lo menos el 60 % la integrarán nuevas voces en el legislativo; en la Cámara, aún el cálculo es incierto, pues en varios departamentos las listas se siguen reorganizando por los escrutinios.

Sin embargo, nuevas voces como las de Daniel Briceño —el congresista más votado del país— en Bogotá y Omar Benavides en la curul afro llegarán a la Cámara de Representantes a mover el tablero político del elíptico. Mientras en el Senado los influencers mandan la parada en las nuevas integraciones, así como los herederos políticos y activistas en diferentes sectores políticos.

Los influencers mandan la parada en las nuevas integraciones. Desde el Pacto Histórico entraron varios creadores de contenido, como Walter “Wally” Rodríguez, quien fue el puesto seis en la lista cerrada de ese partido; mientras en la Cámara de Bogotá, dos de las seis curules las tienen los influencers Laura “Lalis” Beltrán y Daniel Monroy.

Allí también entraría el congresista más votado del país, Daniel Briceño, quien consiguió 262.104 votos, lo que representa el 38 % de lo que obtuvo toda su lista. Y le ganó a los números de los más votados en Senado, que fueron Nadia Blel del Partido Conservador y Lidio García en el liberalismo, con 178.890 y 175.354 votos, respectivamente. El exconcejal de Bogotá, que llegó a ser popular en redes sociales por sus denuncias sobre contratación irregular en la institucionalidad, se convirtió ayer en la votación más importante de su partido y del país.

En las toldas verdes también hubo una sorpresa, donde Luis Carlos Rúa, conocido en redes sociales como “el elefanto blanco” por su trabajo denunciando obras inconclusas, peajes irregulares y otro tipo de problemas en la contratación pública, quien consiguió la segunda votación más significativa de la coalición Alianza por Colombia al Senado con 121.000 papeletas.

En la circunscripción afrodescendiente, Óscar Benavides consiguió 150.414 votos en el preconteo, una votación que le quitó la curul a Miguel Polo Polo, quien solo consiguió 43.703 escrutinios en esta ocasión. Benavides es un abogado y líder social de Tumaco que ha luchado contra la privatización de las playas en Cartagena y construyó su campaña en redes sociales a través de “sacar a Polo Polo del Congreso”.

Aun así, las nuevas voces también cuentan con herencia de la política tradicional. Es el caso de María Lucía Villalba, elegida como senadora por la coalición Ahora Colombia en el partido Nuevo Liberalismo con 59.067. Villalba es la hija del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, además de haber sido la jefa de gabinete del alcalde Carlos Fernando Galán. Otro de los casos donde la sangre manda la elección es John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien se convirtió en la cuarta votación más grande de la Alianza Verde con 104.560.

En esta sección también entran Santiago Barreto en el conservadurismo, sobrino de Óscar Barreto, que le cedió su curul en el Senado para aspirar a la gobernación; así como Laura Ahumada, esposa de Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja (Santander), quien funge como la quinta en la lista del Pacto.

