Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Generar consensos sin descuidar las bases: así están las apuestas vicepresidenciales

Dos de los punteros de la contienda por la Casa de Nariño ya destaparon las cartas con las que esperan tomar la delantera en la votación del próximo 31 de mayo. A falta de dos movimientos cruciales, este es el panorama electoral que va dejando la selección de los posibles vicepresidentes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
11 de marzo de 2026 - 02:30 a. m.
Abelardo de la Espriella va con José Manuel Restrepo e Iván Cepeda con Aida Quilcué.
Abelardo de la Espriella va con José Manuel Restrepo e Iván Cepeda con Aida Quilcué.
Foto: Archivo Particular

Sumar apoyos, tender puentes y conquistar votos en otras orillas políticas son algunas de las consignas que más se repiten por estos días en las candidaturas presidenciales. A poco más de 72 horas del cierre de la inscripción de aspirantes, media docena de campañas mantienen agendas intensas de consultas, llamadas y varios almuerzos en busca de nombres para la Vicepresidencia. El eje de esas conversaciones es el panorama que dejaron los datos del 8 de marzo, en el que la mayoría demostró cuál es su punto de partida.

El candidato Abelardo de...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Fórmulas vicepresidenciales

Aida Quilcué

Iván Cepeda

José Manuel Restrepo

Abelardo de la Espriella

Juan Daniel Oviedo

Paloma Valenica

Elecciones presidenciales

Vicepresidentes

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.