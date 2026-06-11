Choque de vices: José Manuel Restrepo y Aida Quilcué se enfrentan por falta de debates

José Manuel Restrepo y Aida Quilcué. Foto: Archivo Particular

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A nueve días de la segunda vuelta presidencial, que definirá también a su fórmula que tomará las riendas de la nación en caso de faltar el jefe de Estado, las dos candidaturas de cada bando chocaron por falta de debates entre ambos.

En los últimos días crecieron estas pullas entre las candidaturas vicepresidenciales de José Manuel Restrepo y Aida Quilcué por la falta de debates.

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Desde los resultados de la primera vuelta presidencial, el candidato de Defensores por la Patria ha retado a su contrincante a que se enfrenten en un debate. Este hecho ha creado varias fricciones entre candidaturas, en un momento donde Abelardo de la Espriella pide un debate entre ambas fórmulas; Iván Cepeda salió en defensa de su compañera.

“De la Espriella, no se esconda detrás de su fórmula vicepresidencial. En todas las democracias del mundo, y así ha ocurrido históricamente en Colombia, los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República. [...] El debate es entre usted y yo”, aseguró el candidato del Pacto.

Por su parte, Restrepo insistió en la posibilidad de enfrentar a ambas fórmulas en un enfrentamiento televisado y pidió que sean los medios quienes organicen el encuentro.

“Quienes se han escondido de los debates desde el inicio de esta campaña han sido ustedes. Nosotros hemos defendido nuestras ideas en todos los escenarios, mientras ustedes siguen escondiendo a su fórmula, Aida Quilcué”, señaló Restrepo.

Sin embargo, la aspirante del Pacto Histórico pide condiciones claras para que esto ocurra. En medio de la invitación al debate en Canal Uno en el que solo asistió Restrepo, Quilcué aseguró que su contrincante “no quiere debatir; quiere fanfarronear la “superioridad” que cree tener". La candidata también señaló que tras las múltiples invitaciones “no es que no entienda ni que no haya visto sus mensajes. No me interesa caer en su juego sucio y racista”.

Agregó que su enfoque está centrado en “debatir ideas directamente con el pueblo”, al recorrer varios lugares del país. Aunque dejó la puerta abierta al encuentro al señalar que “el día que vea al diferente no desde la superioridad, sino desde la igualdad, ese día debatimos”.

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