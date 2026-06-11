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Choque de vices: José Manuel Restrepo y Aida Quilcué se enfrentan por falta de debates

En los últimos días crecieron los choques entre las candidaturas vicepresidenciales de José Manuel Restrepo y Aida Quilcué por la falta de debates. En el último enfrentamiento, solo asistió el aspirante de Defensores de la Patria y se dejó la silla vacía de la candidata del Pacto, quien alega que su oponente no quiere debatir, sino “fanfarronear la ‘superioridad’ que cree tener”. Así fueron las pullas.

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Redacción Política
11 de junio de 2026 - 01:31 p. m.
José Manuel Restrepo y Aida Quilcué.
José Manuel Restrepo y Aida Quilcué.
Foto: Archivo Particular
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A nueve días de la segunda vuelta presidencial, que definirá también a su fórmula que tomará las riendas de la nación en caso de faltar el jefe de Estado, las dos candidaturas de cada bando chocaron por falta de debates entre ambos.

En los últimos días crecieron estas pullas entre las candidaturas vicepresidenciales de José Manuel Restrepo y Aida Quilcué por la falta de debates.

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Desde los resultados de la primera vuelta presidencial, el candidato de Defensores por la Patria ha retado a su contrincante a que se enfrenten en un debate. Este hecho ha creado varias fricciones entre candidaturas, en un momento donde Abelardo de la Espriella pide un debate entre ambas fórmulas; Iván Cepeda salió en defensa de su compañera.

“De la Espriella, no se esconda detrás de su fórmula vicepresidencial. En todas las democracias del mundo, y así ha ocurrido históricamente en Colombia, los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República. [...] El debate es entre usted y yo”, aseguró el candidato del Pacto.

Por su parte, Restrepo insistió en la posibilidad de enfrentar a ambas fórmulas en un enfrentamiento televisado y pidió que sean los medios quienes organicen el encuentro.

“Quienes se han escondido de los debates desde el inicio de esta campaña han sido ustedes. Nosotros hemos defendido nuestras ideas en todos los escenarios, mientras ustedes siguen escondiendo a su fórmula, Aida Quilcué”, señaló Restrepo.

Sin embargo, la aspirante del Pacto Histórico pide condiciones claras para que esto ocurra. En medio de la invitación al debate en Canal Uno en el que solo asistió Restrepo, Quilcué aseguró que su contrincante “no quiere debatir; quiere fanfarronear la “superioridad” que cree tener". La candidata también señaló que tras las múltiples invitaciones “no es que no entienda ni que no haya visto sus mensajes. No me interesa caer en su juego sucio y racista”.

Agregó que su enfoque está centrado en “debatir ideas directamente con el pueblo”, al recorrer varios lugares del país. Aunque dejó la puerta abierta al encuentro al señalar que “el día que vea al diferente no desde la superioridad, sino desde la igualdad, ese día debatimos”.

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Horacio Arrazola Saumet(57408)Hace 1 hora
Con todo respeto la Sra Aida Quilcue no tiene la capacidad ,ni el conocimiento para gobernar a Colombia.Su preparacion es escasa y lo muestra entodos los momentos en que ha intervenido...El sr Ivan Cepeda lo sabe que no tiene una vicepresidenta que se pueda hacer cargo del pais en caso de un suceso.No obtante El la escogio y ahi muestra su poco interes por el futuro de Colombia.
  • dalia ines gomez(58879)Hace 57 minutos
    no sr.
Martha Ruth Gómez Ramos(27349)Hace 2 horas
El titular no expresa lo sucedido: ¿cual choque de vices? En primer lugar, son candidata y candidato; en segundo lugar quien se refirió con términos desobligantes y claramente discriminatorios fue el señor Restrepo, los comentarios de la señora Eva Rey igualmente muestran desprecio por la senadora; la candidata Aída Quilcué le respondió con mucha altura. Les sugiero revisar su forma de titular las noticias para que sean más acordes con los acontecimientos que registran.
lucho 21(6844)Hace 5 horas
Ahora sale a deber Abelardo por considerar que el pais necesita un Vicepresidente limpio, preparado, sin complejos ancenstrales y que trabaje de verdad. Platon decia: "el mayor acto de corrupcionde una persona, es aceptar un cargo para el cual no se está preparado".
Godofredo(62526)Hace 6 horas
Hasta dónde putas llegó Colombia con estos ignorantes: Cargos de prestancia diZque debatir un Universitario intelectual con maestrías y mucha experiencia-país CON una ignorante ???😒
Godofredo(62526)Hace 6 horas
“que solo debate con el pueblo”: Esa palabrita sabe a mierda. Estos de izquierda tienen palabras exclusivas pueblo, por la causa social, espada de bolivar: que SE LAS INTRODUZCAN y NO JODAN NI EMPOBREZCAN LA POBLACIÓN COLOMBIANA. ¡Qué vayan a su chiquero en Cuba! 😴😴😴
  • lucho 21(6844)Hace 5 horas
    Es verdad: como si pueblo solo furan los indios, los vagos, FECODE, LA USO y los delincuentes. La gente de bien tambien somos pueblo. Lo que nos toca es salir amarchar y demostrarle a esta gente, que nosotros somos tan o ma svaliodos quee llos, hagamoslo en las urnas este 21.
  • Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 5 horas
    De acuerdo, de tanto usar el cliché "pueblo", ya lo desgastaron y devaluaron.
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