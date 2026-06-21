“Gobernaré para todos”: este fue el primer discurso de De la Espriella tras ser elegido

Abelardo de la Espriella recibió los resultados en Barranquilla. Foto: Santiago Ramírez Marín

“Colombia, aquí está tu tigre. Colombia, aquí está tu presidente”, fue la frase con la que Abelardo de la Espriella inició el discurso de 50 minutos con el que recibió los resultados de la segunda vuelta presidencial, que le dieron la victoria —con 12,9 millones de votos en el preconteo— a la Presidencia. Habló de garantías para la oposición, del diálogo abierto con los gobiernos regionales, del respeto por la Constitución de 1991 y del relacionamiento “positivo” que mantendrá con los otros poderes, especialmente el Congreso.

Con este...