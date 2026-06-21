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“Gobernaré para todos”: este fue el primer discurso de De la Espriella tras ser elegido

Abelardo de la Espriella habló, este domingo, desde Barranquilla, donde recibió los resultados con los que se convirtió en jefe de Estado. Aseguró que no habrá retaliaciones contra la oposición; fue un mensaje para Iván Cepeda.

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Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
22 de junio de 2026 - 03:00 a. m.
Abelardo de la Espriella recibió los resultados en Barranquilla.
Abelardo de la Espriella recibió los resultados en Barranquilla.
Foto: Santiago Ramírez Marín

“Colombia, aquí está tu tigre. Colombia, aquí está tu presidente”, fue la frase con la que Abelardo de la Espriella inició el discurso de 50 minutos con el que recibió los resultados de la segunda vuelta presidencial, que le dieron la victoria —con 12,9 millones de votos en el preconteo— a la Presidencia. Habló de garantías para la oposición, del diálogo abierto con los gobiernos regionales, del respeto por la Constitución de 1991 y del relacionamiento “positivo” que mantendrá con los otros poderes, especialmente el Congreso.

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Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
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