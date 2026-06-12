Gobierno Petro y Registraduría anticipan instalación de PMU para segunda vuelta presidencial

La Comisión de Garantías Electorales sesionó por última vez este lunes, con la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti; el registrador Hernán Penagos; el procurador Gregorio Eljach y la defensora Iris Marín. Foto: Archivo Particular

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Las autoridades nacionales ya alistan el despliegue logístico para el balotaje del próximo 21 de junio que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Registraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE) Ministerios de Interior, Defensa, Tecnologías de Información y Comunicaciones, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Militares ultiman detalles para la instalación del Puesto de Mando Unificado que operará con antelación en estos comicios.

Y es que tras la apertura de urnas en el exterior este domingo 14 de junio, en territorio nacional iniciará el despacho de material electoral desde la llamada “colmena”, en Bogotá, en la que se adecuan todos los implementos a utilizar durante las votaciones y que tendrá implicación de todos los actores mencionados.

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Según indicó el registrador Hernán Penagos, “vamos a instalar el Puesto de Mando Unificado (PMU) el próximo martes 16 de junio. En primer lugar queremos garantizar el traslado de material electoral con presencia de la Fuerza Pública. Y la segunda intención es garantizar la presencia perimetral del Ejército, la Armada o la Policía en esos puestos de votación que garantice, no solamente que los actores electorales tengan seguridad. Me refiero a votantes, testigos y jurados, sino que la ciudadanía pueda votar libremente”.

La cabeza de esta entidad de logística electoral resaltó que a pesar de la persistencia de alertas en ciertas regiones, la Registraduría y todo el aparato estatal pretende ofrecer las garantías para poder desarrollar un proceso electoral transparente en Colombia. “Las alertas de orden público se mantienen la que se han referenciado desde hace meses. El Ministerio de Defensa habla de 29 municipios con incidencia mucho más fuerte donde hay más presencia de grupos armados ilegales”, dijo.

La decisión fue concertada con todos los actores, pues, de acuerdo con Penagos, “está siendo todo un despliegue para hacer presencia en esos lugares para hacer presencia en esos lugares que han tenido incidencia de los grupos armados ilegales para que se garantice que la ciudadanía pueda votar sin contratiempos”.

En este sentido, desde ese PMU se monitorearán las alertas de todas las regiones que puedan incidir en el proceso electoral y que, según ha señalado el ministro del Interior, Armando Benedetti, serán solucionadas de forma inmediata por los actores del proceso electoral. El cierre de este puesto se dará luego del cierre de las urnas el domingo 21 de junio, pero se encuentra sujeto al desarrollo de esa jornada.

En la más reciente Comisión de Garantías electorales encabezada por el Ministerio del Interior, la apuesta se centró en determinar los puntos de atención en esta última jornada en las urnas a la que acudirán los colombianos.

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De forma paralela, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo que “no existe una correlación directa y representativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión del votante”. Estas declaraciones llegaron luego que el expresidente Álvaro Uribe denunciara casos de constreñimiento al electorado por parte del ELN en Arauca.

El ministro Sánchez señaló que las verificaciones permiten desmentir esa versión: “Eso se puede confirmar en el departamento de Arauca, donde el que ganó fue el candidato opuesto a él. No ganó el candidato por el que estarían mencionando que habría constreñimiento. Casi que lo duplica en Arauca. También lo podemos reafirmar en otros departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima”.

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