Así se libra la guerra digital que enfrenta a las campañas de De la Espriella y Cepeda

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) se disputarán una segunda vuelta el 21 de junio.
Foto: Efe
Una batalla definitiva entre las fuerzas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ocurre fuera de las calles, de las urnas y de los debates. Y se da en un terreno cada vez más decisivo: el digital.
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La derecha refuerza el discurso que los llevó a la victoria de la primera vuelta con una contranarrativa a las campañas en...
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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