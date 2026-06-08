Así se libra la guerra digital que enfrenta a las campañas de De la Espriella y Cepeda

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) se disputarán una segunda vuelta el 21 de junio. Foto: Efe

Una batalla definitiva entre las fuerzas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ocurre fuera de las calles, de las urnas y de los debates. Y se da en un terreno cada vez más decisivo: el digital.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

La derecha refuerza el discurso que los llevó a la victoria de la primera vuelta con una contranarrativa a las campañas en...