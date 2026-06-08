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Así se libra la guerra digital que enfrenta a las campañas de De la Espriella y Cepeda

En la derecha buscan reforzar sus bases en redes sociales con nuevos símbolos para mantener sus narrativas, mientras la izquierda le apuesta a la pauta y a una estrategia de propaganda en formatos renovados. Esto es lo que se juegan.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
08 de junio de 2026 - 01:00 p. m.
Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) se disputarán una segunda vuelta el 21 de junio.
Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) se disputarán una segunda vuelta el 21 de junio.
Foto: Efe

Una batalla definitiva entre las fuerzas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ocurre fuera de las calles, de las urnas y de los debates. Y se da en un terreno cada vez más decisivo: el digital.

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La derecha refuerza el discurso que los llevó a la victoria de la primera vuelta con una contranarrativa a las campañas en...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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usucapion1000 .(15667)Hace 3 horas
La derecha sòlo sabe mentir, porque no puede mostrar ninguna ejecutoria ni remotamente decente, la criminalidad serà siempre su principal caldo de cultivo y a esa sì saben sacarle rèditos.
Jorge Pena(0syiw)Hace 5 horas
Los asesores de Cepeda deben neutralizar las ráfagas de mentiras con que están inundando los canales de información.
DIEGO ARMANDO CRUZ CORTES(25270)Hace 8 horas
Ese par de vergajos no le van a dar el impulso que necesita Colombia. Además dificil será gobernar un país completamente endeudado por los prestamos que ha solicitado Petro para financiar al candidato que le garantice su continuidad. El gobierno está gastando a manos llenas desesperado por no perder los privilegios que han adquirido.
  • Myriam Flechas Avella(35204)Hace 2 horas
    Claro todos desesperados por no perder privilegios, eso es de lado y lado, no cree ud
  • usucapion1000 .(15667)Hace 3 horas
    bodeguero uribestia mentiroso, fue ññeñeduque quien endeudò al paìs a muy corto plazo para tirarse a su sucesor.
Guillermo(n5sqs)Hace 10 horas
Como lo menciona otro forista, estos dos candidatos representan hoy en día lo peor de nuestra sociedad colombiana. En ellos encarnan nuestras más obscuras emociones (ira, odio, rabia, arrogancia, ignorancia, desdén, extremismo, machismo, misoginia, exclusión, racismo.....). VOTO EN BLANCO.
Honesto(98692)Hace 10 horas
La campaña digital de la la Espriella es muy dinámica, por contrario la de Cepeda es muy plana y básica al parecer esta mal asesorado en esta área.
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