Bolívar lanza indirecta y dice que el Pacto corre el riesgo de quedar en “manos oportunistas”

Por estos días, las peleas en el Pacto Histórico han estado marcadas por el malestar que viene generando un nombre: el del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien se sumó a la consulta interna que va a realizar esta agrupación el 26 de octubre.

Luego de que la precandidata y exministra Susana Muhamad publicara un video manifestando su rechazo a comentarios que hizo Quintero en su contra, el también aspirante Gustavo Bolívar lanzó una indirecta advertencia a las bases y militantes del Pacto Histórico sobre el riesgo de que sectores ajenos se apropien del proyecto político que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

“Si no nos unimos, la coalición podría quedar en manos oportunistas. Ojalá no sea el oportunismo el que se quede con el Pacto Histórico. Este es un proyecto por el que mucha gente ha muerto, por el que otros han entregado su tiempo, su pudor e incluso su dinero”, sostuvo.

Es sabido el malestar que sienten Bolívar y Quintero de parte y parte por su participación en las elecciones, especialmente en la consulta interna que elegirá al candidato oficial del Pacto que irá al frente amplio en marzo, otra consulta a la que también entrarán otros sectores progresistas y de centro izquierda.

Quintero viene defendiéndose de estas tensiones que despertó en un ala importante de la coalición, que lo ve como ajeno a las posturas progresistas y como una figura política que llegó solo con intenciones político electorales. Según el exalcalde de Medellín, la izquierda debe llegar unida al 2026 y reunirse en torno al nombre que salga elegido en las urnas.

Bolívar por su lado le pidió a las directivas de la coalición y a la comisión de ética definir si una persona que esté imputada, como es el caso de Quintero por Aguas Vivas, puede o no participar en la selección de carta presidencial.

Recientemente, el otro choque fue porque Quintero aseguró que a Muhamad le faltaría carácter para llegar a la Casa de Nariño, viéndola como una ficha que puede ayudar internamente la candidatura de otro.

“Yo no la veo a ella haciendo una campaña a la Presidencia, sino ayudándole a otros internamente. Esto tiene que ser con carácter y yo no creo que uno pueda arreglar a un país que tiene tantos problemas con tanta falta de carácter”, indicó Daniel Quintero recientemente.

La precandidata Muhamad respondió directamente a través de sus redes sociales: “Insultar y minimizar a los demás no es sinónimo de carácter! La convicción, perseverancia, empatía y solidaridad es lo que nos hace progresistas”.

¡Insultar y minimizar a los demás no es sinónimo de carácter! La convicción, perseverancia, empatía y solidaridad es lo que nos hace progresistas. pic.twitter.com/WzvrO89R31 — Susana Muhamad (@susanamuhamad) August 6, 2025

