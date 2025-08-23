No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Izquierda y derecha forzaron en solo 12 horas un cisma de impacto electoral por 2026

El progresismo de Gustavo Petro Urrego sumó la precandidatura del senador Iván Cepeda Castro, mientras que del otro lado se confirmó que Miguel Uribe Londoño entra en el abanico presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Este es el juego de poder.

Daniel Valero
Daniel Valero
23 de agosto de 2025 - 01:02 p. m.
El presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, el precandidato Miguel Uribe Londoño y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez se llevaron el protagonismo de la izquierda y la derecha.
El presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, el precandidato Miguel Uribe Londoño y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez se llevaron el protagonismo de la izquierda y la derecha.
Foto: Archivo Particular

En solo 12 horas se registró uno de los sacudones más fuertes que ha tenido la actual campaña electoral. Tanto la izquierda como la derecha ejecutaron movimientos de fondo que, si bien ya se venían ventilando, detonaron en un nuevo escenario de disputa que toca directamente con los dos principales antagonistas de la política nacional: Gustavo Petro Urrego y Álvaro Uribe Vélez.

Desde las filas que representan y que están en una polarizada puja por el poder salieron al ruedo dos nuevas candidaturas, tal vez sus fichas más fuertes, las cuales...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Álvaro Uribe

Miguel Uribe Londoño

Gustavo Petro

Iván Cepeda

Centro Democrático

Pacto Histórico

Elecciones 2026

Colombia

PremiumEE

 

UnaVezMás (22193)Hace 20 minutos
El golpe lo da la izquierda con Cepeda, porque Uribe Londoño quedó muy mal al no dejar que el cadáver de su hijo se enfriara, y en plena Eucaristía, cuando debía hablar de sus sentimientos de padre, se puso fue a hacer proselitismo político y el prelanzamiento de su candidatura.
MONO RESTREPO(16682)Hace 23 minutos
mete de bulto al uribe londoño y entonces ya son 5 bultos
OS GRDP(42236)Hace 30 minutos
El @CeDemocratico aspira a elegir entre un cacao y cuatro impresentables. @petrogustavo sabe que a su consentida @PizarroMariaJo: le falta. Se lanzó @IvanCepedaCast líder ganador, su complemento ideal es @GustavoBolivar precandidato mejor dateado y clave para conectar con el pueblo.
Elsa(63035)Hace 31 minutos
Están activas las bodegas. Les debieron haber subido el sueldo.
Celyceron(11609)Hace 50 minutos
Banderas? Liderazgo? De verdad se necesita ser cretino para permitir al señor Uribe Londoño participar en esta contienda.
Ver más comentarios
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar