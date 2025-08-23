Izquierda y derecha forzaron en solo 12 horas un cisma de impacto electoral por 2026

El presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, el precandidato Miguel Uribe Londoño y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez se llevaron el protagonismo de la izquierda y la derecha. Foto: Archivo Particular

En solo 12 horas se registró uno de los sacudones más fuertes que ha tenido la actual campaña electoral. Tanto la izquierda como la derecha ejecutaron movimientos de fondo que, si bien ya se venían ventilando, detonaron en un nuevo escenario de disputa que toca directamente con los dos principales antagonistas de la política nacional: Gustavo Petro Urrego y Álvaro Uribe Vélez.

Desde las filas que representan y que están en una polarizada puja por el poder salieron al ruedo dos nuevas candidaturas, tal vez sus fichas más fuertes, las cuales...