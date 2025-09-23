La izquierda debatió en Palacio su futuro con un Petro electoralmente activo

Reunión del presidente Gustavo Petro con un sector de la bancada del Pacto, del MAIS y de Comunes. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro reunió por cuarta vez en lo que va de este año al sector más fiel del Pacto Histórico. Este domingo, horas antes de salir rumbo a la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos, actuó una vez más desde la Casa de Nariño como operador político, algo que ya había ocurrido en meses pasados, para intervenir y marcar el rumbo del progresismo de cara a las elecciones de 2026.

Se trató de un encuentro clave, porque faltan menos de 100 horas para que se cierre el plazo para las inscripciones a las consultas internas e...