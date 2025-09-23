No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Elecciones 2026
La izquierda debatió en Palacio su futuro con un Petro electoralmente activo

La cuarta cita en lo que va de 2025 se realizó en la Casa de Nariño. El presidente citó a los más fieles de sus filas para determinar rutas que deriven en la reelección del progresismo. Mover la consulta de octubre es una de las medidas.

Redacción Política
23 de septiembre de 2025 - 02:04 a. m.
Reunión del presidente Gustavo Petro con un sector de la bancada del Pacto, del MAIS y de Comunes.
Reunión del presidente Gustavo Petro con un sector de la bancada del Pacto, del MAIS y de Comunes.
Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro reunió por cuarta vez en lo que va de este año al sector más fiel del Pacto Histórico. Este domingo, horas antes de salir rumbo a la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos, actuó una vez más desde la Casa de Nariño como operador político, algo que ya había ocurrido en meses pasados, para intervenir y marcar el rumbo del progresismo de cara a las elecciones de 2026.

Se trató de un encuentro clave, porque faltan menos de 100 horas para que se cierre el plazo para las inscripciones a las consultas internas e...

Por Redacción Política

Michael Myers(apgw0)Hace 30 minutos
El progrecirco ultramediocre y ultracorrupto. Todo el estado y el erario en función de la reelección. Asesorados por narcolás maduro, buscarán el fraude para mantenerse en el poder ..
Juda(66999)Hace 1 hora
Izquierda? .izquierda contextualmente aquí no existe, talvez Linea Alternativa es lo que se manifiesta, esto después de muchos gobiernos del Frente Nacional el cual nos cuesta cambiar en las creencias y necesariamente en las mentalidades; ahí vamos ......
