26 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.
¿Hay riesgo de fraude electoral? Lo que debe saber del escrutinio y el software
¿Cómo se cuentan los votos de las elecciones? ¿Quién maneja los sistemas que intervienen en el proceso? Y ¿qué dicen las entidades sobre las alertas de posible fraude? Aquí les contamos cómo funciona el conteo de votos, el escrutinio y cuáles son las empresas detrás de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
