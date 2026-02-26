Home

Política
Elecciones 2026
26 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.

¿Hay riesgo de fraude electoral? Lo que debe saber del escrutinio y el software

¿Cómo se cuentan los votos de las elecciones? ¿Quién maneja los sistemas que intervienen en el proceso? Y ¿qué dicen las entidades sobre las alertas de posible fraude? Aquí les contamos cómo funciona el conteo de votos, el escrutinio y cuáles son las empresas detrás de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Efrén Ortega

David Efrén Ortega

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Pedagogía electoral

Elecciones 2026

Fraude electoral

Elecciones en Colombia

Política

Registraduría

Escrutinio

Votaciones 2026

Formularios E-14

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.