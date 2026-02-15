Continúan las giras de Cepeda, De La Espriella y López a menos de un mes de elecciones

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Roy Barreras. Foto: Archivo Particular

A 21 días para las elecciones a Congreso —mismo día donde se votarán las consultas interpartidistas— y 105 días para la primera vuelta presidencial, los aspirantes a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño se encuentran en varios puntos del país en reuniones privadas, encuentros en plazoletas y en giras de medios.

Iván Cepeda estuvo de gira por Antioquia en los últimos días. Inició en Medellín en el parque Berrío, allí el candidato del Pacto Histórico invitó a todos los empresarios “a un diálogo constructivo para hacer que la prosperidad en Antioquia y en el país sea de todos y para todos”. También visitó Apartadó y Urabá al norte de Antioquia; desde eventos en las plazas de estos municipios rechazó la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo e invitó a defender el aumento en las calles.

Mi discurso ayer en Apartadó:



SOLIDARIDAD Y APOYO A LAS POBLACIONES DAMNIFICADAS Y MOVILIZACIÓN PARA DEFENDER EL SALARIO VITALhttps://t.co/0DNV6p8v5L pic.twitter.com/0VckYNF1pI — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 14, 2026

Por su parte, Abelardo De La Espriella también visitó Antioquia en las mismas fechas, en la comuna trece de Medellín y el parque de Bello, reunido con sus simpatizantes. En su gira también estuvo el fin de semana en Barranquilla, durante ‘la batalla de las flores’, una festividad emblemática de esa ciudad.

El último destino de su viaje fue Ibagué (Tolima), desde allí se refirió a la suspensión provisional del salario mínimo, el cual cree que debe mantenerse.

“El salario mínimo no se puede bajar. Ya se lo dieron a la gente, no podemos generarle esa decepción al pueblo. Lo que hay que hacer es bajarle los impuestos a los empresarios, para nivelar la situación económica”, aseguró el candidato de Salvación Nacional.

El salario mínimo no se puede bajar. Lo que hay que hacer es bajarle los impuestos a los empresarios, para nivelar la situación económica actual y proteger el empleo.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/DODV8ekxIC — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) February 15, 2026

También trajo de nuevo el debate sobre revivir la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, que fue una medida del expresidente Iván Duque, declarada inexequible por la Corte Constitucional. Y propuso otras medidas como una inhabilidad permanente para ejercer como docentes, directivos o trabajadores administrativos y la prohibición de trabajar en escenarios deportivos o en espacios frecuentados por menores de edad.

Una de las candidatas que se medirá en las urnas el próximo 8 de marzo, Claudia López, se encuentra de gira por Boyacá en busca de mostrar sus propuestas y su candidatura ad portas de las consultas de marzo. Tras visitar Tunja, la exalcaldesa de Bogotá se dirigió a los municipios de Paipa, Duitama y Nobsa.

Desde esos puntos propuso replicar el sistema de Manzanas del Cuidado implementadas durante su alcaldía, pero ahora rebautizadas como Sistema Nacional de Cuidado, para que las mujeres tengan una red de apoyo institucional que cuide a sus hijos cerca de sus hogares al momento de trabajar o estudiar.

Por los lados de la consulta de centro-izquierda estuvo de gira; Roy Barreras estuvo en Quibdó (Chocó) en plaza pública; sin embargo, regresará el lunes a Bogotá a presentar las adhesiones del partido verde a su candidatura presidencial.

En Chocó se siente Nuestra Fuerza para unir al país, sanar las heridas de la violencia, recuperar el sistema de salud 💪🏼



Con el corazón lleno y recargado de Pacífico para este 8 de Marzo pic.twitter.com/NQR42xR4ns — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 15, 2026

Mientras tanto, el candidato Sergio Fajardo tuvo un recorrido por el centro de Bogotá, donde prometió que de llegar a la Casa de Nariño, declarará prioridad nacional la atención a la violencia contra las mujeres. Así mismo, firmó el ‘Manifiesto del Cuidado’, que reclama reconocer y remunerar el trabajo de cuidado y avanzar en corresponsabilidad masculina.

