Política
Elecciones 2026
Tarjetón de primera vuelta ya tiene 14 nombres y condiciona consultas de marzo

Más de una docena de aspirantes por la Casa de Nariño ya piensan en las elecciones del 31 de mayo -primera vuelta- y han intensificado diálogos con múltiples sectores para sumar mayorías. Divisiones en derecha e izquierda se agitan en medio de una campaña frontal del presidente Petro.

Redacción Política
12 de febrero de 2026 - 01:09 a. m.
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran el bloque de candidatos ya instalados en la primera vuelta.
Foto: El Espectador

Las miradas de la contienda por encontrar al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño se han posado en las consultas del próximo 8 de marzo en la que tres sectores políticos depurarán sus aspiraciones presidenciales y elegirán fichas únicas para llevar a mayo. Sin embargo, ese proceso se ha atravesado con el posicionamiento de hasta 14 diferentes nombres en el tarjetón de la primera vuelta, incluyendo a los tres punteros de las encuestas de opinión de los últimos meses. El ajedrez político se sigue agitando en medio de numerosas...

