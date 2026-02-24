Iván Cepeda anuncia medidas ante la CIDH y denuncia que lo quieren vincular con las Farc

Candidato presidencial del Pacto Histórico, invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ad portas de la elección al Congreso, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) diferentes actos de lo que considera como persecución política que se han emprendido en su contra durante la campaña electoral.

Entre ellos está una campaña que, según dice, “busca relacionarlo falsamente con la extinta guerrilla de las Farc y el narcotráfico”, que estaría dirigida en sus palabras por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su entorno. La solicitud ante la Cidh se centra en una petición de monitoreo sobre este caso y la investigación de estos hechos.

En ese sentido, Cepeda explicó que en esta campaña se han utilizado “toda clase de mentiras”, como fotografías que estarían descontextualizadas sobre papel como negociador en el proceso de paz. Así mismo, se refirió a la supuesta mención de su nombre en los archivos que fueron decomisados en el campamento de Raúl Reyes en 2008.

Recordó que la evidencia de ese caso “ha sido descalificada de manera evidente”. Aseguró que varias instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría o la Fiscalía lo han mostrado en varios procesos. “Los archivos carecían de valor probatorio porque no hubo cadena de custodia”, aseveró el candidato.

También se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral que lo dejó fuera de la consulta del Frente por la Vida que tendrá lugar el 8 de marzo. Llamó a este hecho una “maniobra sucia y tramposa”, en medio de su propuesta para reformar la institución de llegar al poder.

“Han sido puestas a funcionar toda una serie de campañas, mecanismos, métodos abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al Pacto Histórico”, afirmó Cepeda.

