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Elecciones 2026
22 de junio de 2026 - 01:35 p. m.

Iván Cepeda: así se vivió la jornada electoral en su sede de campaña

Desde las 4:00 de la tarde, los seguidores del candidato del Pacto Histórico se concentraron en el teatro Royal Center para recibir los resultados de la segunda vuelta. Entre música, angustia y esperanza, la izquierda siguió boletín a boletín el preconteo. Tras la derrota, Cepeda apareció en el escenario y habló de lo que viene ahora.

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Guillermo(n5sqs)Hace 24 minutos
Petro es un izquierdista más, no es un Progresista (lo son Lula y la Sheinbaum). Fue un presidente solo para sus votantes, gobernó para los ganadores en 2022. La autocrítica debe permear las filas del verdadero Progresismo, que va más allá de los fundamentalismos anacrónicos de la vieja izquierda de odios que representan personas como Petro y Cepeda. Oportunidad para nuevos liderazgos éticos, sólidos, preparados y verdaderamente comprometidos con la realización del cambio pacífico de la nación.
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