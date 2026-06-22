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22 de junio de 2026 - 01:35 p. m.
Iván Cepeda: así se vivió la jornada electoral en su sede de campaña
Desde las 4:00 de la tarde, los seguidores del candidato del Pacto Histórico se concentraron en el teatro Royal Center para recibir los resultados de la segunda vuelta. Entre música, angustia y esperanza, la izquierda siguió boletín a boletín el preconteo. Tras la derrota, Cepeda apareció en el escenario y habló de lo que viene ahora.
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