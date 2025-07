“Por supuesto que me han planteado la posibilidad”: Cepeda sobre ser candidato para 2026

El senador Iván Cepeda a la salida de Paloquemao. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El senador Iván Cepeda aseguró que reflexionará sobre la posibilidad d eformalizar una candidatura presidencial para 2026. Además, aseguró que es falsa “la narrativa” de que se buscó, de alguna manera, que la decisión de la jueza Sandra Heredia coincidiera con la campaña electoral.

“La hipótesis de que habríamos construido un escenario judicial para lanzar una candidatura es una tesis absurda. Es un proceso que tiene 13 años y hoy ha coincidido con una campaña electoral. Que hubo una especie de complot, no cabe ninguna posibilidad de tomarse en serio como argumento semejante narrativa”, aseveró en una entrevista con El Espectador.

Lea aquí: Perfil: Cepeda y la “persistencia” que lo llevó a enfrentarse al expresidente más popular del país

Ahora, también confirmó que sí ha habido sectores del progresismo que le han planteado la posibilidad que busque la Presidencia el próximo año, como sucesor de Gustavo Petro. “ Agradezco que mi nombre haya sido tomado en cuenta. A diferencia de otras personas, no ha sido mi vocación, no había pensado en lanzar mi nombre a la Presidencia, porque respeto esa institución y sé que es una responsabilidad mayor y esas decisiones no se debe tomar sobre la base de emociones y entusiasmos, sino de un raciocinio responsable”.

Acá puede ver la transmisión de El Espectador sobre el caso Uribe:

En ese sentido, el senador dijo que analizará “de manera seria” la posibilidad de lanzarse. Y añadió que, si decide lanzarse, “tendré que responder más como un deber, que como una intención personal para ese llamado. Me lo tomo en serio y lo veo con respeto”.

Lea también: Perfil: Este es Álvaro Uribe Vélez: el expresidente condenado que moldeó una era política

Cercanos al senador Cepeda le han confirmado que, en efecto, han buscado que formalice su candidatura. “Él recoge a muchos sectores del país a los que les gustaría que fuera candidato, pero se molesta cuando se lo proponen. Y la gente me dice: ‘Alirio, dígale a Iván que se lance’, pero yo estoy mamado de decírselo. Todo el mundo le sigue insistiendo, pero no tengo idea de si se va a lanzar”, dijo el representante Alirio Uribe, cercano a Cepeda desde los años 90, en conversación con este diario.

Sobre el fallo de la jueza Heredia, Cepeda resaltó que “Colombia, los sistemas de justicia hasta ahora han interpelado fundamentalmente a integrantes de la Furza Públia y a los miembros de organizaciones al margen de la ley. Pero es inocultable, y creo que cada vez esa es una realidad a la que estamos confrontados de una manera más clara, que hay otros responsables, máximos responsables del Estado que, a través de decisiones e intervenciones, han tenido una repercusión sobre la historia de nuestro conflicto armad”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.