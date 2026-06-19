19 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
Entrevista con Iván Cepeda: habla de propuestas, acuerdo nacional, paz total y economía
El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, dialogó con El Espectador sobre cómo enfrenta la segunda vuelta con Abelardo De La Espriella (Defensores de la Patria), de su programa de gobierno y los caminos que traza para asumir el poder el próximo 7 de agosto si gana las elecciones. ¿Qué dijo del presidente Gustavo Petro?
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