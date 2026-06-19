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Elecciones 2026
19 de junio de 2026 - 05:00 p. m.

Entrevista con Iván Cepeda: habla de propuestas, acuerdo nacional, paz total y economía

El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, dialogó con El Espectador sobre cómo enfrenta la segunda vuelta con Abelardo De La Espriella (Defensores de la Patria), de su programa de gobierno y los caminos que traza para asumir el poder el próximo 7 de agosto si gana las elecciones. ¿Qué dijo del presidente Gustavo Petro?

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Daniel Valero

Daniel Valero

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Elecciones 2026

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Pacto Histórico

 

JOSE ALEJANDRO BALAGUERA GALVIS(cykyo)Hace 14 minutos
Impresionante su capacidad para, en menos de 10 minutos escuchar, entender, razonar y concluir de una entrevista, de casi una hora, lo que piensa de lo que allí se dice.
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