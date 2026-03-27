En esto andan Cepeda, Valencia, Fajardo y De La Espriella a dos meses de las elecciones

Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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A 65 días para que los candidatos a la presidencia se midan en urnas, los punteros en las encuestas realizan actos de campaña para fortalecer sus candidaturas ad portas de una primera vuelta en la que todo puede pasar.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, recorre varias ciudades junto a su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué. Este sábado visitará el Parque San Antonio de Medellín. También se reunió con miembros de su nueva bancada en el Congreso para conversar sobre el futuro de su campaña. Según congresistas electos, el origen de la reunión fue presentar nuestras propuestas programáticas, políticas y comunicativas para fortalecer su campaña.

Como congresistas originarios de la Colombia Humana le planteamos al próximo presidente @IvanCepedaCast apuestas programáticas que permitirán profundizar los cambios del gobierno actual y sobre todo, los retos legislativos que tendremos para dignificar al pueblo trabajador. pic.twitter.com/InUFaID07W — Isabel Vera (@IsabelVeraPacto) March 26, 2026

Desde la derecha, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, estuvo en Manizales con su jefe de volanteo, Daniel Briceño. Estuvo en conversación con 350 empresarios representativos de Caldas. En la reunión se dieron cita sectores como el manufacturero, comercial, de servicios, turismo y emprendimientos que expresaron su apoyo a la candidata, quien les anunció menos impuestos, menos trámites y todo el respaldo a su actividad productiva.

También se reunió con la fundación Probogotá Región, presidida por María Carolina Castillo. Allí se comprometió a impulsar obras en la capital como la ampliación y modernización del aeropuerto El Dorado Max; la Línea 3 del Metro de Bogotá y la fase IV de Transmilenio para conectar ampliamente a Soacha y vías perimetrales de descongestión como la Perimetral de la Sabana o la ALO.

Estamos comprometidos con el desarrollo de Bogotá. Vamos a impulsar las obras de El Dorado Max, la Fase III del Metro y la IV de Transmilenio, lo mismo que la Perimetral de la Sabana y la ALO. Desde el gobierno, y con la ayuda de @ProbogotaRegion , vamos a hacer de nuestra… pic.twitter.com/DfJv7AtX2t — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 27, 2026

Mientras su rival en el mismo sector, Abelardo De La Espriella, tuvo un encuentro con reservistas y veteranos del Ejército junto al senador electo por Salvación Nacional, Germán Rodríguez. Esto mientras el candidato a la presidencia realiza giras de medios para compartir sus propuestas y su narrativa de outsider en la que no permitirá el ingreso de partidos tradicionales, según ha dicho en repetidas ocasiones.

COLOMBIA 🇨🇴🚨



Abelardo de la Espriella y la reserva estamos FIRMES POR LA PATRIA.@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/fMNTJAIt0z — Germán Rodríguez (@GermnAndrs92683) March 27, 2026

Otro aspirante que está de gira es Sergio Fajardo, quien visita el Caribe colombiano. Estuvo presente en un foro de la Universidad del Norte de Barranquilla, llamado “Financiación de Campañas y Riesgo Democrático”; estuvo acompañado por el abogado Mauricio Pava y el exgobernador del Atlántico, José Antonio Segebre; este último se adhirió a la campaña de Fajardo desde hace un mes.

En los próximos días se espera que el candidato visite los municipios de Calamar en Bolívar, Suan en Atlántico y Cerro de San Antonio en el Magdalena. En el por estos municipios, aparte de Senegre, estará el exalcalde de Suan, Rafael Molinares, y Uriel Ávila, dirigente político del río Magdalena.

Recorrí Calamar junto a José Antonio Segebre. Conversamos con los comerciantes. El Río Magdalena es epicentro de economía real. pic.twitter.com/GGQOksRuoD — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 28, 2026

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