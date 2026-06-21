“Aquí no se rinde nadie”: así se vivió el después de las elecciones en la campaña de Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda, durante su discurso en Bogotá después del preconteo. Foto: EFE - Carlos Ortega

A las 4:00 de la tarde, en pleno cierre de las urnas, el teatro Royal Center, en el corazón de Chapinero, se vistió de esperanza. La música rompió el silencio. Primero, “Latinoamérica”, de Calle 13: “Aquí se respira lucha, yo canto porque se escucha”. Después, “¿Por qué no se van?”, de Los Prisioneros, y el Himno de la Guardia Indígena.

Minutos después entró el público, cerca de 3.000 personas, y el piso rojo desapareció entre zapatos prestos a celebrar. Tres horas antes, cuando el personal de logística apenas pegaba en la entrada el cartel...