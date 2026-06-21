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“Aquí no se rinde nadie”: así se vivió el después de las elecciones en la campaña de Cepeda

A las 4:00 p.m., cuando cerraron las urnas, el teatro Royal Center en Chapinero se llenó de música y de 3.000 seguidores del Pacto Histórico listos para celebrar. Tres horas después, con el preconteo mostrando una diferencia a favor de Abelardo de la Espriella, la celebración se convirtió en algo más difícil de nombrar. Crónica del después de la elección desde la esquina de Iván Cepeda.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
22 de junio de 2026 - 12:38 a. m.
El candidato presidencial Iván Cepeda, durante su discurso en Bogotá después del preconteo.
El candidato presidencial Iván Cepeda, durante su discurso en Bogotá después del preconteo.
Foto: EFE - Carlos Ortega

A las 4:00 de la tarde, en pleno cierre de las urnas, el teatro Royal Center, en el corazón de Chapinero, se vistió de esperanza. La música rompió el silencio. Primero, “Latinoamérica”, de Calle 13: “Aquí se respira lucha, yo canto porque se escucha”. Después, “¿Por qué no se van?”, de Los Prisioneros, y el Himno de la Guardia Indígena.

Minutos después entró el público, cerca de 3.000 personas, y el piso rojo desapareció entre zapatos prestos a celebrar. Tres horas antes, cuando el personal de logística apenas pegaba en la entrada el cartel...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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