La izquierda también se juega sus cartas con la decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Está previsto que la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se vuelva a reunir este martes a las 3:00 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Una nueva vertiente se abrió con la votación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno a la candidatura de Iván Cepeda en el Frente por la Vida. En un principio había un bloque inclinado hacia la tesis de una posible inhabilidad jurídica para el candidato de la izquierda por su participación en la consulta del 26 de octubre, pero en la sesión de este lunes, con ponencia a bordo, las cosas tomaron otro rumbo y ahora la decisión está en manos de conjueces. Todo esto puede impactar en el futuro inmediato del progresismo.
Por María José Barrios Figueroa
@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
