15 de junio de 2026 - 06:00 p. m.
“No debemos tener miedo, vamos a triunfar”: así se vivió el cierre de campaña de Iván Cepeda
El candidato presidencial Iván Cepeda lideró dos actos multitudinarios para el cierre de su campaña. Bogotá y Soledad (Atlántico) fueron los puntos escogidos por su equipo en los que habló de unidad, esperanza y de “remontar” en segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella.
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