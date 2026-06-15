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15 de junio de 2026 - 06:00 p. m.

“No debemos tener miedo, vamos a triunfar”: así se vivió el cierre de campaña de Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda lideró dos actos multitudinarios para el cierre de su campaña. Bogotá y Soledad (Atlántico) fueron los puntos escogidos por su equipo en los que habló de unidad, esperanza y de “remontar” en segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella.

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Guillermo(n5sqs)Hace 23 minutos
VOTO EN BLANCO. Petro incumplió su programa de gobierno (https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/frustracion-compartida/), razón suficiente para negarle el voto continuista a Cepeda. En este mismo orden, Abelardo representa el machismo, misoginia, racismo y megalomanía que lo convierten en el alter ego de Petro. Nada que escoger, ni para repetir el pérfido dilema de hace 4 años.
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