Estas son las fechas claves para cuatro semanas que impactarán en las elecciones de 2026

Vienen comicios de Consejos de Juventudes, la consulta de la izquierda, se levanta el veto a las encuestas de intención de voto y entra en vigencia la Ley de Garantías. El presidente Petro y sus opositores desplegaron ya sus estrategias. Así se mueven las fichas.

Redacción Política y Daniel Valero
15 de octubre de 2025 - 11:02 a. m.
El registrador Nacional, Hernán Penagos, presentó a comienzos de año toda la estructura para las elecciones de 2026.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Las cuatro semanas que vienen tendrán una alta carga electoral y todas las fuerzas políticas, en especial las de izquierda y de derecha que han tomado el protagonismo en la disputa por el poder en 2026, están en guardia por la agitación en torno a fechas definitivas que están por cumplirse y que pueden sacudir el tablero político.

Si bien las más inmediatas son la elección de los Consejos de Juventudes del próximo 19 de octubre, y la consulta de la izquierda ahora en vilo que busca decantarse por una sola ficha que enarbole la reelección del...

