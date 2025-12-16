En 24 horas se agitó en varios frentes el tablero de las presidenciales para cerrar el 2025

Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático; Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico; y Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial por firmas. Foto: Archivo Particular

El rumbo electoral del país vivió dos precedentes claves en las últimas 24 horas y justo cuando se acerca el cierre de inscripciones de candidatos por firmas. Por un lado, se definió una carta fundamental para la derecha y le dio una carta de defensa al uribismo que busca recuperar el poder; y, por el otro, se terminó de cocinar lo que sería la primera coalición interpartidista entre aspirantes que buscan un cupo en el tarjetón presidencial de 2026.

En efecto, la senadora Paloma Valencia fue seleccionada como la candidata oficial del Centro...