En 24 horas se agitó en varios frentes el tablero de las presidenciales para cerrar el 2025

Paloma Valencia fue elegida por el uribismo; Iván Cepeda se consolida en la izquierda; y varios que van por firmas, como Juan Daniel Oviedo, llegan a acuerdo para buscar una consulta. Estas fueron las movidas determinantes y que tendrán impacto en lo que viene.

Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
17 de diciembre de 2025 - 02:37 a. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático; Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico; y Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial por firmas.
Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático; Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico; y Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial por firmas.
El rumbo electoral del país vivió dos precedentes claves en las últimas 24 horas y justo cuando se acerca el cierre de inscripciones de candidatos por firmas. Por un lado, se definió una carta fundamental para la derecha y le dio una carta de defensa al uribismo que busca recuperar el poder; y, por el otro, se terminó de cocinar lo que sería la primera coalición interpartidista entre aspirantes que buscan un cupo en el tarjetón presidencial de 2026.

En efecto, la senadora Paloma Valencia fue seleccionada como la candidata oficial del Centro...

