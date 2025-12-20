Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026
Estos fueron los movimientos electorales que sacudieron la semana previa al cierre de año

Varios partidos se bajaron de las consultas de marzo. Aún hay fichas presidenciales por definirse. El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe están jugando fuerte.

Redacción Política
20 de diciembre de 2025 - 01:02 p. m.
Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda hacen parte del abanico de presidenciables.
Foto: Archivo Particular

El cierre de año para las fuerzas políticas está tan movido que no solo andan buscando cómo decantarse en materia de respaldos presidenciales, sino que se encuentran en una serie de conversaciones –que ni siquiera las festividades de diciembre frenan– para poder establecer puentes de acción que les garanticen consolidación de militancias en las urnas.

Eso explica por qué colectividades con peso, como los partidos Liberal, Conservador y –entre otros– Cambio Radical se bajaron de las consultas previstas para el 8 de marzo, el mismo día en que se...

micorriza(d243q)Hace 6 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
Ricardo Davila(24746)Hace 1 hora
La gran consulta por colombia si supera el margen de error de las encuestas ????, cuanto suman estos precandidotes?
