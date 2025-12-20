Estos fueron los movimientos electorales que sacudieron la semana previa al cierre de año

Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda hacen parte del abanico de presidenciables. Foto: Archivo Particular

El cierre de año para las fuerzas políticas está tan movido que no solo andan buscando cómo decantarse en materia de respaldos presidenciales, sino que se encuentran en una serie de conversaciones –que ni siquiera las festividades de diciembre frenan– para poder establecer puentes de acción que les garanticen consolidación de militancias en las urnas.

Eso explica por qué colectividades con peso, como los partidos Liberal, Conservador y –entre otros– Cambio Radical se bajaron de las consultas previstas para el 8 de marzo, el mismo día en que se...