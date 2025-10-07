Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Estos son los momentos clave en la depuración de más de 100 candidatos presidenciales

No solo hay citas para buscar alianzas, sino fechas determinantes que comienzan a correr antes de que se acabe este 2025. En menos de 30 días regresan las encuestas. Así se están moviendo las apuestas en todos los sectores.

Redacción Política
07 de octubre de 2025 - 11:02 a. m.
Candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 supera los 107 aspirantes. Másde 71 van por firmas, mientras crecen las candidaturas por partidos tradicionales.
Candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 supera los 107 aspirantes. Másde 71 van por firmas, mientras crecen las candidaturas por partidos tradicionales.
Foto: Archivo particular El Espectador

Desde diferentes estamentos políticos se comenzaron a mover con fuerza varias alternativas para que se depure el abanico de más de 100 aspirantes a la Presidencia y se pueda llegar a al menos tres convergencias que identifiquen el espectro electoral para 2026. Y si bien uno de esos caminos es el propio calendario, que tiene fechas definidas para que se sepa con claridad quién de verdad estará o no en el tarjetón del próximo año, los diálogos directos entre los precandidatos también están siendo claves.

Uno de esos acercamientos entre...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Gustavo Petro

Registraduría

Congreso

Izquierda en Colombia

Derecha en Colombia

PremiumEE

 

Elsa(63035)Hace 1 hora
Ojalá se unan los de centro. Si se unen es más posible pasar a segunda vuelta. Si eso ocurre, gana.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.