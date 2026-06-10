Cobran protagonismo nuevos actores en las campañas de De la Espriella y Cepeda

Estos son los nuevos aliados de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta. Foto: El Espectador

Las campañas a la Presidencia funcionan como una obra de teatro con un actor principal, que es el candidato, y varios secundarios que lo acompañan en el escenario como sus aliados más visibles. Sin embargo, tras bambalinas se mueven regidores, productores o técnicos que coordinan los movimientos y transiciones durante la función, los que se pueden catalogar como los “cerebros” de las campañas, que en algunos casos entraron días antes de la función estelar para cambiar el montaje.