Cobran protagonismo nuevos actores en las campañas de De la Espriella y Cepeda

Estos son los nuevos aliados de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta.
Foto: El Espectador
Las campañas a la Presidencia funcionan como una obra de teatro con un actor principal, que es el candidato, y varios secundarios que lo acompañan en el escenario como sus aliados más visibles. Sin embargo, tras bambalinas se mueven regidores, productores o técnicos que coordinan los movimientos y transiciones durante la función, los que se pueden catalogar como los “cerebros” de las campañas, que en algunos casos entraron días antes de la función estelar para cambiar el montaje.
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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