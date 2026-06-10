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Cobran protagonismo nuevos actores en las campañas de De la Espriella y Cepeda

En la derecha refuerzan a los articuladores cercanos al candidato y traen nuevos programáticos a su equipo. La izquierda suma a sus filas a exfuncionarios del presidente Gustavo Petro para darle un vuelco.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
10 de junio de 2026 - 02:30 a. m.
Estos son los nuevos aliados de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta.
Estos son los nuevos aliados de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta.
Foto: El Espectador

Las campañas a la Presidencia funcionan como una obra de teatro con un actor principal, que es el candidato, y varios secundarios que lo acompañan en el escenario como sus aliados más visibles. Sin embargo, tras bambalinas se mueven regidores, productores o técnicos que coordinan los movimientos y transiciones durante la función, los que se pueden catalogar como los “cerebros” de las campañas, que en algunos casos entraron días antes de la función estelar para cambiar el montaje.

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

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CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 28 minutos
¡IVÁN CEPEDA, PRESIDENTE! Sí, al PACTO POR LA VIDA. No, al despotismo delirante que encarna el tigre de papel y matagatos, Abelardo de la Espriella.
GB(yq0ls)Hace 9 horas
Pobre Cepeda y sus esbirros Son patéticos. Están desesperados de verdad no saben qué hacer ya se ven perdidos pobres los sacaron y ahora donde se van a meter. Me dan risa estos payasos de restaurante del centro de Bogotá
Alan Botero(5584)Hace 10 horas
Yo si quisiera saber, que diría el bocon de Gustavo , si esto le hubiera pasado a su hijo Ivan a dos semanas de elecciones, algo como , nos estan callando, nos estan matando la oligarquía colombiana en representación de un juez de bogota . Y creo que me quedé corto. A quien se le ocurre destruir 9 meses de campaña con un slogan que todos ya reconocen, manda un mensaje muy malo ante los que votaron en primera vuelta por el Tigre
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 10 horas
Esto, gracias a la ineptitud del borrachín presidente, q’ durante 4 años lo único q’ hizo fue hablar mierda, la persistente corrupción, la destrucción de Ecopetrol y del servicio de salud, la entrega del país a la delincuencia, el acabar la soberanía energética, así como llevar las finanzas a la bancarrota, está más q’ cocinado, el próximo presidente será (y por amplia mayoría) Abelardo de la Espriella, póngale la firma y la raya al tigre.
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