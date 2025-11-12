“Colombia requiere un presidente listo para ejercer el cargo con corazón”: Pinzón

Exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, recibe el aval por el partido Verde Oxígeno para ser candidato a la Presidencia 2026. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su ideología política?

Yo soy una persona que cree en el orden, la seguridad, la libertad. Me he caracterizado por el respeto a la ley, el respeto a las normas, pero al mismo tiempo; la promoción de la libertad, la promoción de la empresa privada, la promoción de la iniciativa de las personas. También creo profundamente en un papel de darle a la gente oportunidades, oportunidades de educación, oportunidades de comenzar un destino de forma apropiada.

¿Cuál es su principal propuesta para los colombianos?

No existe ningún país en la historia de la humanidad que haya progresado a partir de la anarquía, la violencia o el comunismo. No existe. Los países que han progresado todos tienen orden, seguridad y libertad, ese es el centro de mi esfuerzo.

¿Cuáles políticas o programas del actual gobierno continuaría y cuáles definitivamente no?

El país está hoy pasando por uno de sus peores momentos en seguridad: crece la extorsión, crece el narcotráfico, crece la minería ilícita de oro. Estamos tal vez con los peores números de economía criminal en la historia y, al mismo tiempo, este año uno ve crecer el terrorismo, el homicidio, la muerte de miembros de la fuerza pública. Entonces, hay que ser claros, el país no puede seguir por esa senda

Un sistema de salud que era un sistema de buena cobertura y que venía avanzando y había que mejorarlo, lo implosionaron y hoy hay gente que muere. Eso es un genocidio realmente.

¿Cuál sería el plan para los primeros 100 días de gobierno?

El primer día de mi gobierno voy a llevar todas las reformas constitucionales y reformas legales al Congreso y las vamos a tramitar allí.

Voy a firmar órdenes ejecutivas que incluyen, por ejemplo, la orden a la fuerza pública de defenderse haciendo uso de la fuerza proporcional, pero con la obligación de defenderse para poder proteger a los colombianos.

Por supuesto, vamos a crear un esfuerzo muy grande de lucha contra el crimen y el narcotráfico. Vamos a hacer un llamamiento de hombres de la reserva activa, un número muy importante para rápidamente recuperar el pie de fuerza y tomar control de los territorios.

¿Cómo abordaría la seguridad con los grupos criminales y narcoterroristas?

El modelo de paz total lo que es un modelo de cese cese al fuego que le permite a la criminalidad andar de civil como si nada por los pueblos, donde las fuerzas militares y de policía no les pueden hacer nada, pero, en cambio, sí tienen toda la posibilidad de extorsionar y someter a su voluntad a la población.

Esto se acabó. Nunca más en Colombia un victimario estará en una condición superior a sus víctimas. Nunca más un victimario estará en una condición superior a un ciudadano.

¿Cómo sería la relación con Estados Unidos?

Yo fui dos veces embajador en Estados Unidos, pero formo parte incluso del Consejo Global de Geopolítica a nivel global del Foro Económico Mundial, con nacionalidades de todas partes, de la India, de la China, de Asia, etc.

Aquí va a haber un presidente conectado con el mundo, con buenas relaciones, que va a ser recibido en todas partes, que no carga una obsesión ideológica, sino que cuando viaja lo que va a buscar es recursos para el país, inversiones para el país y sobre todo exportar los productos de Colombia para generarle ingresos a los colombianos, proyectos de tecnología, proyectos de educación, cooperación militar y en seguridad. Eso es lo que pueden esperar de mí.

¿Cómo enfrentaría la violencia política en Colombia?

Aquí en el país sigue habiendo un estímulo a los criminales de todo tipo, al final todo el que fue criminal termina obteniendo un beneficio y, en cambio, la persona que trabaja, que estudia, que tiene que llevar su vida básicamente no recibe ningún beneficio del Estado. Entonces esto es un desequilibrio absoluto, prácticamente se ha roto el contrato social en Colombia.

El país necesita un contrato social donde el ciudadano está afiliado a un Estado que trabaja para él y por él y no un estado débil, que estimula la criminalidad, más aún en el gobierno Petro, que se dedicó un poco hasta justificar la violencia y el delito.

Entonces, así como se requiere la fuerza, el puño y hierro, se requiere el corazón, se requiere el amor por el país, la comprensión de todo el territorio y sentir los dolores de Colombia para trabajar en lo que le duela a la gente: sus ingresos, sus empleos, la salud, su tranquilidad y seguridad en el día a día. El verdadero rol de un presidente de la República es trabajar para que los niños de hoy cumplan sus sueños en el país.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.