Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia se reunirán para definir acuerdos sobre vicepresidencia

En la tarde de este 9 de marzo, se reunió la senadora y ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, con los miembros de esa coalición, con el fin de iniciar los diálogos para consolidar una figura vicepresidencial, especialmente con Juan Daniel Oviedo, quien suena como su opción más viable.

En la reunión se establecieron los primeros acercamientos de Valencia hacia Oviedo para que pueda unirse a ella en el tarjetón. Se espera que este martes a las 10:30 a.m. sea el encuentro final donde se reúnan ambos para definir las condiciones de su posible alianza; esto sucede a pocos días del cierre de las inscripciones a la presidencia, que será el próximo viernes 13 de marzo. Por lo que en menos de 48 horas deben tomar la decisión, pues la candidata planea presentar su fórmula el día jueves, para poder inscribirse ante la Registraduría el viernes en la tarde. Aun así, tiene cuatro días más para llevar a cabo cambios en su aspiración entre el 16 y el 20 de marzo.

Sobre la 1:30 p.m. estuvieron Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas en casa de la candidata Valencia para iniciar los acuerdos que tendrán presentes al momento de consolidar una candidatura a la vicepresidencia que acompañe a Valencia el próximo 31 de mayo en el tarjetón, tras una victoria que la llevó a ser la candidata de esta coalición con 3,2 millones de votos.

La opción más sonada es la de Juan Daniel Oviedo, el candidato que obtuvo la segunda mejor votación el pasado domingo, con 1,2 millones de sufragios a su favor. Esto representó el 20 % de los tarjetones a su favor. Un déjà vu de 2023, cuando se llevó la segunda mejor votación a la alcaldía de Bogotá, y se convirtió en una ficha clave en la política de la capital, donde llegó a ganarle a Valencia en el número de votos a su favor este domingo.

El exconcejal de Bogotá dejó claros varios puntos al momento de construir un acuerdo con la senadora del Centro Democrático, entre ellos su posición en defensa del Acuerdo de Paz. Un hecho que el Centro Democrático criticó desde su firma en 2016 e incluso trató de frenar durante la administración de Iván Duque.

“Abiertamente mostramos diferencias de fondo; por ejemplo, yo sí creo en la paz, y en la paz que se negoció en el Acuerdo de 2026 [...] Usted no puede tener posiciones que no reconozcan que el acuerdo se tiene que implementar y que no se necesita solo plomo para sacar a los delincuentes”, aseguró en medios de comunicación.

