“La campaña de Iván Cepeda no está recogiendo firmas para una constituyente”: Cristo

Juan Fernando Cristo, exministro del gobierno Petro y exprecandidato presidencial. Foto: Laura Salomon

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¿Cómo se dio su aterrizaje en la campaña de Iván Cepeda?

Se construyó durante varias semanas un acuerdo político y programático que se presentó a la opinión pública y a los colombianos. Tiene unos elementos esenciales como definir que la campaña surge a partir del acuerdo de una coalición amplia, plural, incluyente, que llamamos Alianza por la Vida y de alguna manera el acuerdo, el Pacto Histórico con En Marcha es el acta de nacimiento de esa coalición a la cual esperamos buscar en las próximas semanas a muchos otros sectores. Estamos esperando por organizaciones empresariales y gremiales, a otros partidos y sectores políticos como algunos liberales, los verdes progresistas, a sectores independientes, de La U y conservadores, en el entendido que la Alianza por la Vida será una coalición de gobierno que debe ser además el punto de partida del gran acuerdo nacional en el que coincidimos de que se debe trabajar en Colombia a partir del 7 de agosto.

¿Qué puntos de acuerdo hay para materializar la alianza?

Allí encontramos consensos y acuerdos alrededor de abrir la campaña, de convocar a otros sectores, de conformar un gobierno de coalición desde esa fecha y de trabajar por un acuerdo nacional que, tanto Cepeda como yo coincidimos es absolutamente esencial y prioritario para enfrentar los desafíos que tiene el país en varios aspectos: salud, seguridad, la lucha contra la corrupción y también en la profundización de las reformas sociales.

Ya lo hemos visto en tarima con Iván Cepeda y también tras escena, pero ¿cuál será puntualmente su rol en esa campaña?

La tarea fundamental es convocar a todos los sectores que no hacen parte del Pacto Histórico a que se sumen a este proyecto político, a que encontremos coincidencias, a buscar avanzar en acuerdos programáticos, en prioridades que tienen otros partidos. Pero, sobre todo no solamente es convocar a otros sectores políticos, sino también abrir un diálogo mucho más amplio con sectores empresariales y con sectores gremiales del país.

El papel del sector privado, del empresario en Colombia a partir de Iván Cepeda tiene que ser fundamental en la construcción de ese acuerdo nacional y así lo hemos entendido y así lo hemos acordado luego. El Pacto es hoy el partido mayoritario en Colombia, tiene un candidato que surgió de una consulta interna y ahora viene una segunda etapa que es la Alianza por la Vida que es la que estamos liderando y convocando a todos esos sectores. El papel que vamos a tener es de construir y convocar a esos distintos sectores alrededor de la Alianza por la Vida.

Cuando se aliaron con el partido Verde para las listas al Senado el nombre era Alianza por Colombia y ahora está colación es Alianza por la Vida ¿Por qué esa fascinación y/o predilección por la palabra Alianza?

En el partido En Marcha entendemos que ningún sector político solo, ningún caudillo o líder solo tiene la capacidad para resolver los grandes desafíos que tiene la sociedad colombiana hacia el futuro. El país ha avanzado en los últimos años en inclusión social y no podemos dar marcha atrás. El país ha avanzado en la profundización de las reformas sociales que estaba esperando buena parte de la sociedad colombiana desde hace tiempo como la reforma laboral, la reforma pensional, la gratuidad de la educación pública superior, la reforma de la autonomía territorial.

Pero tenemos al mismo tiempo grandes desafíos por delante en la estabilización del sistema de salud, superar la crisis de atención a los pacientes, no se nos pueden seguir hundiendo los pacientes del sistema de salud en Colombia por cuenta de una pelea política, recuperar la seguridad y avanzar en la búsqueda de la paz, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto. Hay pendiente un gran desafío de lucha contra la corrupción y todos estos temas necesitan el concurso de los colombianos, por eso hemos dicho que la Alianza por la Vida es simplemente el punto de partida para llegar a un gran acuerdo nacional.

En atención a esos puntos de mejora, ¿cómo explican que Iván Cepeda habla de continuidad en el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de una crisis aguda en salud o seguridad?

Tenemos dos meses de la campaña de la Alianza por la Vida por delante.Hay ocho semanas de campaña a partir de la semana de Pascua, la agenda del candidato Cepeda no solamente va a estar concentrada en las movilizaciones populares sino también en diálogos con otros sectores de la sociedad colombiana y habrá escenarios y habrá oportunidades para plantear cuál es la propuesta que se tendrá por ejemplo en materia del sistema de salud.

Es absolutamente evidente que se necesita una reforma al sistema de salud, pero tenemos que trabajar para que esa reforma precisamente sea fruto de un acuerdo nacional, una reforma concertada en donde convivan y coexistan el sector público y el empresariado y el sector privado en la prestación del servicio de salud para los colombianos. También se presentará la política de seguridad y paz y eso es precisamente parte del acuerdo que impulsamos entre el Pacto Histórico y En Marcha.

Usted siempre se ha catalogado como un liberal socialdemócrata, similar a Roy Barreras quien sí sigue en esa intención de buscar la Presidencial ¿cuál es esa diferencia entre ustedes, teniendo en cuenta que usted sí dio ese paso al costado para adherirse a la campaña de Iván Cepeda?

El candidato Roy Barreras tomó una decisión en su momento, un camino de liderar este proceso de la consulta del Frente por la Vida que así se llamó el 8 de marzo. Esa era una consulta que inicialmente habíamos acordado para participar con Iván Cepeda, con Camilo Romero, con el propio Roy, lamentablemente la decisión del Consejo Nacional Electoral impidió que se concretara ese proceso de consulta y de coalición que era el escenario ideal para la centroizquierda en Colombia para quienes tenemos coincidencias pero también diferencias que se iban a dirimir en las urnas.

N o tenía ningún sentido, como se demostró además por los hechos y las votaciones, insistir en una consulta en la cual no estuviera presente el candidato de la izquierda, del Pacto Histórico, de la izquierda democrática en Colombia. No tenía razón de ser y por eso tomamos la decisión de no participar en ella. Ahora, Roy está obligado legalmente a ir a la primera vuelta presidencial, esperemos a ver cómo se dan los resultados de la primera vuelta y cómo se puede, si eventualmente hay segunda vuelta, llegar a consensos entre quienes tenemos una visión compartida de que este país necesita avanzar en más reformas sociales, en inclusión social y que no podemos dar marcha atrás.

¿Y ustedes lo buscarán a él y a otros aspirantes como Clara López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo?

Pues hay que avanzar, hay que convocar a todos los sectores a esta Alianza por la Vida. Hay sectores que podrán acompañar este proceso político y esta convocatoria amplia, plural, incluyente, antes de la primera vuelta. Hay otros que jurídicamente o políticamente no lo podrán hacer. Pero a todos estos sectores que no hacen parte de la derecha en este país, de una derecha que quiere dar marcha atrás en los avances de la sociedad colombiana, en los últimos años en materia social y de lucha contra la desigualdad y la inequidad, a todos esos sectores hay que convocarlos, entendiendo que hay que mantener ese espíritu reformista. Eso sí, también es claro que hay políticas del actual gobierno que tienen que ser rectificadas, que tienen que ser modificadas, que tienen que ser ajustadas con el fin de que se puedan mejorar los resultados en la ejecución de esos programas en beneficio de los colombianos más vulnerables.

Bueno en relación a los verdes progresistas ¿ya hay diálogo con el bloque del gobernador Carlos Amaya y demás sectores de ese partido?

Yo lo que siento es que la mayoría del Partido Verde, una mayoría muy amplia, comparte la necesidad de construir esta coalición de centro-izquierda, comparte la necesidad de que haya una candidatura que recoja muchos sectores más allá del Pacto Histórico, como es el caso de los verdes, que han acompañado además la agenda de reformas sociales de este gobierno.

No solamente aplica en el caso del expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien ha expresado simpatía por la convocatoria de esta coalición y que nos acompañó en la campaña hacia la consulta del 8 de marzo, que finalmente se frustró. También está ahí el actual presidente de la Cámara, Julián López, que hace parte de sectores disidentes de La U. También hay sectores liberales, representantes a la Cámara actuales, como Álvaro Herrera de Santander, como Carlos Felipe Quintero del Cesar, como Karyme Cotes de Sucre, como Carlos Ardila de Putumayo, por solo citar algunos que han venido ya sumándose a esta causa y con quienes haremos un acto de respaldo de liberales con Iván Cepeda en las próximas semanas.

Y en el caso de los verdes, la mayoría de los electos, obviamente el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, no interviene en política, pero la mayoría de los parlamentarios electos del Partido Verde, que de alguna manera hacen parte de una tendencia del Verde esperanza, los veo muy cercanos y seguramente tomarán decisión en las próximas semanas. Espero que formalmente lo puedan hacer en las próximas semanas.

Durante su adhesión habló que el tema de la constituyente se había matizado, ¿esa iniciativa ya se frenó en la campaña?

No habrá constituyente. Yo creo que hay que dejar claro que la prioridad de la campaña y del gobierno de Cepeda será la convocatoria a un acuerdo nacional para tramitar reformas sustanciales que están esperando los colombianos. No solamente reformas sociales, que entre otras cosas, la mayoría de ellas no necesitan reforma constitucional, pero especialmente reformas institucionales que son urgentes hoy en el país, que no hemos sido capaces de sacar adelante en los últimos años, como la reforma a la política o la reforma a la justicia, que necesitan precisamente un gran acuerdo nacional.

Aquí lo importante no es el mecanismo, si se va a tramitar por el Congreso o va a haber un mecanismo extraordinario como referendo o constituyente, sino lo importante es definir el contenido de las reformas, llegar a acuerdo en esas reformas, y obviamente lo ideal, y la prioridad tiene que ser tramitarlas por el Congreso de la República, que es la vía ordinaria y que es la vía que le da mayor tranquilidad y certidumbre a los colombianos. La constituyente hoy no está dentro de las prioridades de la campaña.

Entonces ¿cómo se explica que en estos actos de campaña se estén recolectando firmas para esa constituyente?

Eso no es cierto. Eso no es cierto. La campaña no está recogiendo firmas. Si se están refiriendo a un episodio en la manifestación de Medellín que nadie en la campaña tenía conocimiento, que no sabemos quién puso ese puesto, que ninguno de los oradores en la plaza pública que hablaron, varios congresistas del Partido Histórico, nadie, ni el animador, ni quien hacía la presentación en la tarima, nadie pidió firmar la Constituyente, nadie habló de constituyente.

Que aparezca una gente recogiendo firmas por el país del comité promotor de la constituyente es otra cosa. Aquí lo que pasa es que veo que hay unos sectores políticos que se han acostumbrado a utilizar el catastrofismo, el miedo, para hacer campaña política, para llenar de temores a los colombianos. Son los mismos sectores que hace un año, decían que no iba a haber elecciones, que se iba a aplazar el calendario electoral, que el presidente Petro iba a hacer un decreto de conmoción interior para quedarse en el poder. Nada de eso sucedió.

Ahora están montados en general el temor de la constituyente y parecen, algunos de ellos, y es muy curioso y divertido verlos, que parecen desencantados porque hemos sido claros en la campaña y en el acuerdo no está mencionada la constituyente, en priorizar el acuerdo nacional, en no hablar de la constituyente, y estos sectores parecen desencantados de que así haya sucedido y son ellos los que están insistiendo en la constituyente. Es muy curiosa la dinámica de la política. No han quedado muy contentos con la decisión de la campaña de jugárnosla por un acuerdo nacional.

¿Y cómo se le puede traducir eso al electorado cuando en eventos de Iván Cepeda sí se han recogido firmas para esa constituyente?

Se aprovechan todos los eventos y todos los escenarios públicos. A nadie le pueden prohibir eso. Además estamos hablando de un evento y de una mesa de dos personas recogiendo, ¿usted cree que si una campaña estuviera dedicada a recoger firmas esa es la manera de recogerlos? Con una mesita en un costado de un parque con dos personas. Habría toda una movilización. Me parece que ahí lo que hay es la decepción de sectores que quieren utilizar el susto de la constituyente para atemorizar a los colombianos, pues como ya no se habla de la constituyente, ellos quieren mantener el tema vivo.

Ahora en un comité promotor que está recogiendo firmas por todo el país no tengo ni idea de quiénes son ni cuántas firmas han recogido y bueno, tienen todo el derecho. Es válido y legítimo que lo hagan.

Al respecto el presidente Petro ha dicho que el 20 de julio presentará esa propuesta al nuevo Congreso, ¿no se respaldará?

El proyecto hay que esperar primero si se recogen las firmas. Luego, tienen que certificarse las firmas por la Registraduría, tienen que cumplir un montón de trámites por eso es la complejidad de la convocatoria de la constituyente que muchos la toman como si fuera una decisión muy simple. Ahora, yo no veo ese escenario de presentación del proyecto de ley el 20 de julio, seguramente es la aspiración de algunos pero lo veo muy lejano.

Sobre su partido, ¿qué lectura hace de los resultados de En Marcha en las elecciones del 8 de marzo?

Estamos muy contentos y muy optimistas. Primero, por la consolidación del partido. Nos ha tocado una lucha muy dura durante dos años con muchos enemigos muy poderosos que se atravesaron y se opusieron permanentemente al reconocimiento de los derechos políticos de En Marcha, Ya hoy hay una consolidación de una personería jurídica, hay una vocación de permanencia y la consolidación del partido pensando ya no solo en las elecciones presidenciales de este año sino a futuro en las elecciones regionales del 2027.

Estamos sintiendo que muchos de los sectores liberales de verdad, de los liberales progresistas, están con ánimo de participar en la construcción y consolidación del partido hacia futuro. Aspirábamos dentro de la coalición de la Alianza Verde en la lista del Senado elegir un mayor número de senadores que el senador que se eligió dentro de esa coalición, pero eso sucedió con todos los partidos.

El otro balance que hay que hacer de las elecciones generales es que definitivamente las listas cerradas, y es una voz de alerta a todos los partidos que utilizamos el voto preferente, se están consolidando como una opción para los ciudadanos. Los grandes ganadores fueron los dos partidos que tienen mayor identidad ideológica en la izquierda y la derecha y que tienen el mecanismo de su lista cerrada lo cual le da al elector una mayor claridad para ir al voto.

Son reflexiones que tenemos que hacer hacia el futuro pues los dos grandes partidos que ganaron las elecciones utilizaron la lista cerrada y en el caso del Pacto también con paridad de género y con democracia interna. Hacia allá tenemos que avanzar los partidos políticos, pero para En Marcha ha sido una jornada positiva, exitosa. Esperábamos más en el caso del Senado, pero sin duda alguna la gran votación del Pacto Histórico de alguna manera en algunas regiones del país afectó a todos los partidos y En Marcha no fue la excepción.

¿Veremos a En Marcha recibir nombres como los que ya se mencionaron de Julián López, Carlos Ardila y demás?

Claro que sí. Esos y muchos más nombres. En el transcurso de la campaña hay mucho liberalismo, mucho liberal de a pie, mucha base liberal, muchos sectores independientes y progresistas que están encontrando en En Marcha un espacio para construir una nueva opción progresista y liberal para Colombia.

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