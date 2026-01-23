La movida electoral de la semana: así se agitan las consultas y los candidatos por firmas

A seis semanas de la cita a urnas para la elección de un nuevo Congreso y la definición de las consultas interpartidistas, la izquierda avanza con reuniones lideradas por figuras como Iván Cepeda y Roy Barreras. En el centro, Claudia López intenta impulsar una tercera vía, mientras que en la derecha se mantienen los nueve candidatos de la “Gran Consulta”, aún con diferencias en torno a Abelardo de la Espriella.