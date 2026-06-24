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Esta es la ruta que traza la derecha para estar con De La Espriella y superar al uribismo

Abelardo de la Espriella sabe que María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Daniel Briceño y otras nuevas fichas con afinidad política pueden robustecer su administración. Los partidos tradicionales buscan su tajada de poder. Así están las cargas.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
24 de junio de 2026 - 02:00 a. m.
Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Abelardo De la Espriella y Daniel Briceño.
Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Abelardo De la Espriella y Daniel Briceño.
Foto: El Espectador

Una nueva versión de la derecha surgió como consecuencia de la victoria de Abelardo De la Espriella. Al mismo tiempo que el presidente electo construye el gabinete que lo acompañará por los próximos cuatro años, se perfila como el nuevo líder de una fuerza política que crece más allá de la sombrilla que representó el uribismo en las últimas dos décadas. Por ello, el Centro Democrático intenta replantearse en un escenario más allá del expresidente Álvaro Uribe, nacen disidencias políticas que apuntan a la conformación de partidos y las...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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