Esta es la ruta que traza la derecha para estar con De La Espriella y superar al uribismo

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Abelardo De la Espriella y Daniel Briceño. Foto: El Espectador

Una nueva versión de la derecha surgió como consecuencia de la victoria de Abelardo De la Espriella. Al mismo tiempo que el presidente electo construye el gabinete que lo acompañará por los próximos cuatro años, se perfila como el nuevo líder de una fuerza política que crece más allá de la sombrilla que representó el uribismo en las últimas dos décadas. Por ello, el Centro Democrático intenta replantearse en un escenario más allá del expresidente Álvaro Uribe, nacen disidencias políticas que apuntan a la conformación de partidos y las...