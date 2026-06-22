La ofensiva jurídica con la que Iván Cepeda busca revisar el resultado electoral

"Una vez se produzca el resultado final del escrutinio, una vez se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que de él emane", expresó el candidato. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El dato político más importante de la segunda vuelta presidencial no fue únicamente la estrecha diferencia que separó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en el preconteo. También fue la decisión del candidato del Pacto Histórico de no dar por concluida la contienda electoral. Mientras miles de simpatizantes esperaban una definición en el Royal Center de Bogotá, Cepeda reconoció las cifras del preconteo divulgadas por la Registraduría, pero anunció una especie de ofensiva jurídica para revisar miles de mesas. Así, una elección que parecía...