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La ofensiva jurídica con la que Iván Cepeda busca revisar el resultado electoral

Con una diferencia de apenas 247.000 votos frente a Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda reconoció los resultados del preconteo, pero anunció una revisión de 33.000 mesas y trasladó la definición de la segunda vuelta al escrutinio oficial.

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Redacción Política
22 de junio de 2026 - 11:00 a. m.
"Una vez se produzca el resultado final del escrutinio, una vez se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que de él emane", expresó el candidato.
"Una vez se produzca el resultado final del escrutinio, una vez se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que de él emane", expresó el candidato.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El dato político más importante de la segunda vuelta presidencial no fue únicamente la estrecha diferencia que separó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en el preconteo. También fue la decisión del candidato del Pacto Histórico de no dar por concluida la contienda electoral. Mientras miles de simpatizantes esperaban una definición en el Royal Center de Bogotá, Cepeda reconoció las cifras del preconteo divulgadas por la Registraduría, pero anunció una especie de ofensiva jurídica para revisar miles de mesas. Así, una elección que parecía...

Por Redacción Política

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JUAN CARLOS Garcia Perilla(90619)Hace 3 minutos
De la Espriella seguramente ganará en el escrutinio, sin embargo la mayoría de los colombianos que votarón lo hicieron por dos opciones (Blanco y Cepeda) contrarias al futuro ganador. Conclusión el candidato Abelardo ganará según las reglas, pero no es cierto que haya ganado con la mayoría.
Mar(60274)Hace 5 minutos
Muy bien por Iván Cepeda. Estoy de acuerdo con esa decisión.
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