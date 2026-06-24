Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El Espectador le explica la segunda vuelta presidencial, los escrutinios, y lo que viene

Se viene el empalme, la izquierda ya aceptó la derrota y, mientras tanto, soplan vientos sobre quiénes serían los integrantes del próximo gabinete.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
24 de junio de 2026 - 09:09 p. m.
Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo asumen el próximo 7 de agosto.
Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo asumen el próximo 7 de agosto.
Foto: Katerine González Clavijo

El miércoles, día de El Espectador le explica. La carrera por la presidencia de la República quedó en manos de Abelardo de la Espriella y, en la segunda posición, Iván Cepeda. Eso fue lo que el domingo en la tarde el país vio tras conocer en vivo y en directo los boletines que iba entregando la Registraduría. A las 5:30 ya se sabía que el candidato del movimiento Defensores de la Patria había alcanzado 12,9 millones de votos, frente a los 12,7 millones del representante del Pacto Histórico, según los datos del preconteo. ¿Qué ha pasado...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

El Espectador le explica

PremiumEE

De la Espriella

Abelardo De la Espriella

Elecciones 2026

Elecciones

escrutinios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.