El Espectador le explica la segunda vuelta presidencial, los escrutinios, y lo que viene

Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo asumen el próximo 7 de agosto. Foto: Katerine González Clavijo

El miércoles, día de El Espectador le explica. La carrera por la presidencia de la República quedó en manos de Abelardo de la Espriella y, en la segunda posición, Iván Cepeda. Eso fue lo que el domingo en la tarde el país vio tras conocer en vivo y en directo los boletines que iba entregando la Registraduría. A las 5:30 ya se sabía que el candidato del movimiento Defensores de la Patria había alcanzado 12,9 millones de votos, frente a los 12,7 millones del representante del Pacto Histórico, según los datos del preconteo. ¿Qué ha pasado...