Lanzan alertas sobre los escrutinios y se agita la composición del Congreso

Desde varios partidos han señalado que supuestamente existen “fallas sistemáticas” en el conteo de votos, lo que podría alterar la organización del Legislativo. Tanto la Registraduría como la Procuraduría insisten en la transparencia del proceso. Se mantienen las verificaciones.

María José Barrios Figueroa
12 de marzo de 2026 - 11:02 a. m.
En todo el país las comisiones escrutadoras continúan con su trabajo para verificar las actas electorales.
En todo el país las comisiones escrutadoras continúan con su trabajo para verificar las actas electorales.
Han pasado cuatro días desde que se realizaron las elecciones de Congreso y los directores de partidos, candidatos y abogados de todas las colectividades siguen revisando voto a voto y tienen hasta el 19 de julio para hacerlo. En juego está la representación política de cada fuerza en el Capitolio, en unas votaciones que les dieron la mayor cantidad de curules al Pacto Histórico y el Centro Democrático, pero que dejó a los tradicionales con una reducción significativa. Ahora, la mirada está sobre la Registraduría y el Consejo Nacional...

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Ccdaw(0kmc6)Hace 9 minutos
No es nada nuevo. Así está diseñada la votación: manual y humana, llena de pequeños errores. Si que se puede avanzar, con tecnología. Aunque allí también habrá dificultades.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 49 minutos
Una vergüenza todo lo que está pasando alrededor de la REGISTRADURÍA NACIONAL y el supuesto fraude electoral. Ojalá, la entidad, pueda resolver esos temas a la mayor brevedad posible. Ahora resulta que, casi todos los partidos se sienten supuestamente afectados, y no resultaría raro que, algunos hábilmente se estén aprovechando de las circunstancias para generar desorden y sacar un eventual provecho. ¡Pilas!
Pipo Solarte(exbqo)Hace 1 hora
Lógico que chillen cavernas en decadencia como los partidos Conservador y Cambio Radical que perdieron numerosas curules en Senado y Cámara. Los escrutinios resolverán las querellas por curules con decisión en "votofinish".
Mauricio Lag(13877)Hace 1 hora
Los jurados pueden tener parte de la culpa. Yo fui jurado y la capacitación fue muy rápida, ni terminamos de hacer el ejercicio de conteo de votos. A eso hay que sumarle gente que está distraída en su celular o que no quieren participar de los ejercicios activamente. El día de la elección hasta el personal de la Registraduría y la Procuraduría tenían dudas en algunos procesos. La principal razón: falta de interés de los ciudadanos, porque la información está.
JORGE SOTO GUERRERO(ds90h)Hace 1 hora
¡Qué vergüenza la corrupción política de este país! El presidente Petro lo advirtió y los medios de comunicación lo refutaron. Ahora los políticos que antes de las elecciones decían que Petro estaba incendiando el país, lo harán. El titular de esta columna debió haber sido: “EL PRESIDENTE PETRO TENÍA LA RAZÓN: NUEVAMENTE HUBO FRAUDE EN LAS ELECCIONES DE COLOMBIA.” Claro, El Espectador no lo hubiera permitido porque ya no está Don Guillermo Cano.
