Lanzan alertas sobre los escrutinios y se agita la composición del Congreso

En todo el país las comisiones escrutadoras continúan con su trabajo para verificar las actas electorales. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Han pasado cuatro días desde que se realizaron las elecciones de Congreso y los directores de partidos, candidatos y abogados de todas las colectividades siguen revisando voto a voto y tienen hasta el 19 de julio para hacerlo. En juego está la representación política de cada fuerza en el Capitolio, en unas votaciones que les dieron la mayor cantidad de curules al Pacto Histórico y el Centro Democrático, pero que dejó a los tradicionales con una reducción significativa. Ahora, la mirada está sobre la Registraduría y el Consejo Nacional...