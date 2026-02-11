Las giras de Cepeda, Fajardo y otras movidas electorales a un mes de las elecciones de marzo

Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia buscan llegar a la Presidencia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, realizó un evento en el Parque Centenario de la ciudad de Quibdó (Chocó), donde habló sobre su propuesta de eliminar el Consejo Nacional Electoral y la negativa de votar en las consultas de marzo. El domingo también visitó Cartagena con el excandidato Camilo Romero, quien se adhirió a su campaña la semana pasada.

En la plaza pública de Quibdó, Cepeda afirmó que no ceden a chantajes, pues no son un partido pequeño, sino “la principal fuerza política del país”. Habló sobre su resultado en la consulta de octubre: “Obtuvimos cerca de 3 millones de votos en la consulta [...], pero no nos permitieron medirnos en una consulta interpartidista. Así que no nos vengan a decir que esos 3 millones de votos son los de la izquierda”.

También volvió a revivir su propuesta de eliminar el CNE. “Nuestros votos son millones que obtendremos en las urnas el 8 de marzo para el Senado y la Cámara y el 31 de mayo cuando sea elegido presidente en primera vuelta. Que no nos chantajeen con las trampas del CNE, al cual le he prometido que haré todo lo necesario para que desaparezca en una reforma política, así no les guste”, aseveró Cepeda en plaza pública.

A su vez, agregó que no pedirán el tarjetón de consultas el próximo 8 de marzo, al continuar el camino que ha trazado el presidente Gustavo Petro, que anunció hace unos días que no votará en las consultas del próximo mes. “Nuestra consulta es votar por las listas al Senado y la Cámara de Representantes”, afirmó Cepeda.

Desde Quibdó, Chocó, nuestro futuro presidente @IvanCepedaCast, recordó la ruta para consolidar el Cambio en Colombia.



Pacto a la Cámara y Pacto a Senado🫶🏽 pic.twitter.com/XeGgwlISAR — Fuerza Común (@fuerzacomun) February 11, 2026

De La Espriella, por su parte, estuvo de gira por Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Mosquera, Chía (Cundinamarca) y estará mañana en Medellín (Antioquia). En estas ciudades tuvo encuentros a puerta cerrada con ciudadanos simpatizantes de su proyecto, jóvenes de Salvación Nacional y eventos en plaza pública.

Desde Cúcuta, frontera de Colombia, sigo firme defendiendo al país y a su gente.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/lN4jOcJWlV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) February 8, 2026

Mientras De La Espriella estaba de gira en Cundinamarca, hubo una polémica en torno a la recolección de sus firmas y las aprobadas por la registraduría. Además, el candidato respondió un tweet del presidente Gustavo Petro y arremetió en contra del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. El aspirante por Salvación Nacional insiste en que Cepeda huye del debate que este le ha propuesto y tilda a Petro de su “telonero”.

“Tarde se dieron cuenta de que llegó el Tigre a enfrentarlos, derrotarlos y castigarlos y, en su desespero, Cepeda se camufla y Petro inventa titulares para distraer a la opinión pública. Y me pregunto: ¿por qué Cepeda se esconde?, ¿por qué no debate?, ¿por qué no sale a los medios?, ¿por qué manda a Petro a dar la batalla?”, cuestionó el candidato en sus redes sociales.

Ivan Cepeda tiene telonero, se esconde tras las cortinas de humo de Gustavo Petro.



Tarde se dieron cuenta que llegó el Tigre a enfrentarlos, derrotarlos y castigarlos y, en su desespero, Cepeda se camufla y Petro inventa titulares para distraer a la opinión pública.



Yo me… https://t.co/wA7eFMjILu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) February 10, 2026

Sergio Fajardo visita el suroccidente del país; tendrá una agenda de tres días en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). A su recibimiento en Palmira fueron algunos de sus candidatos al Congreso, como Ana Carolina Quijano —que trabajó en la administración del alcalde Alejandro Eder—. Fajardo ha hecho una gira de medios por el Valle, mientras habla de poner fin a los bloqueos en la vía panamericana.

La Vía Panamericana no se bloquea. Es la arteria que sostiene la vida y la economía en el suroccidente de Colombia. pic.twitter.com/vAb97guaqj — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 11, 2026

Por su parte, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo en algunas ciudades de los llanos orientales como Yopal (Casanare) y Villavicencio (Meta) acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ser llanero es defender esta tierra con carácter. Yo quiero ser la primera mujer presidente y con su apoyo construiremos un gobierno con orden, firmeza y corazón, que les devuelva seguridad, empleo y tranquilidad a las regiones. pic.twitter.com/dom05OlF3H — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 11, 2026

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.