Lazos familiares y fuego amigo calientan campaña al Congreso a menos de un mes de elecciones

Ingrid Betancourt, Sofía Gaviria, Mauricio Salazar y Juan Diego Patiño. Foto: Archivo Particular

A tres semanas para la primera contienda en las urnas el panorama electoral está inundado de roces a nivel interno de varios partidos y de numerosos lazos entre funcionarios públicos —entre los que se encuentran alcaldes y gobernadores— e integrantes de su círculo cercano que aspiran a ostentar una curul en el Congreso. Desde la ruptura de una lista del Senado, la solicitud de revocatoria de candidaturas, hasta la intensificación de campaña en las regiones, así está la puja por el poder en el Legislativo.

En las últimas 48 horas se han...