Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Liberales, conservadores y Cambio Radical: así se proyectan los que aún no tienen candidato

Estos partidos han tenido acercamientos para trazar líneas sobre cómo moverse en las consultas del 8 de marzo. Sus voceros han tenido acercamientos con varios aspirantes, pero tienen el foco puesto en la elección del Congreso. Estas son las cartas que se han movido.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
02 de febrero de 2026 - 11:03 a. m.
César Gaviria, Efraín Cepeda y Germán Vargas Lleras son los jefes de los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical.
César Gaviria, Efraín Cepeda y Germán Vargas Lleras son los jefes de los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical.
Foto: Archivo Particular

Ahora que comenzaron las definiciones en torno al tablero electoral para las consultas del 8 de marzo, mismo día en que además se elige a un nuevo Congreso, hay un grupo de colectividades con alto caudal electoral que comenzó a delinear una estrategia de acción para sumarse a las movidas que se están dando en la disputa por el poder. Y si bien tuvieron acercamientos previos, la unidad no se consolidó.

Se trata de los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical, que a través de delegados han tenido acercamientos para determinar hasta qué...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

César Gaviria Trujillo

Germán Vargas

Efraín Cepeda

Partido Liberal

Partido Conservador

Cambio Radical

Elecciones 2026

Abelardo de la Espriella

Paloma Valencia

Push Todos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.