Liberales, conservadores y Cambio Radical: así se proyectan los que aún no tienen candidato

César Gaviria, Efraín Cepeda y Germán Vargas Lleras son los jefes de los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical. Foto: Archivo Particular

Ahora que comenzaron las definiciones en torno al tablero electoral para las consultas del 8 de marzo, mismo día en que además se elige a un nuevo Congreso, hay un grupo de colectividades con alto caudal electoral que comenzó a delinear una estrategia de acción para sumarse a las movidas que se están dando en la disputa por el poder. Y si bien tuvieron acercamientos previos, la unidad no se consolidó.

Se trata de los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical, que a través de delegados han tenido acercamientos para determinar hasta qué...