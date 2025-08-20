“Hay que ganar las elecciones”: Uribe sale a las calles y agita el tablero político

Expresidente Álvaro Uribe salió a las calles de Antioquia y pidió respaldo para las elecciones de 2026. Foto: Centro Democrático

Luego de recibir su boleta de libertad, el condenado expresidente Álvaro Uribe salió a las calles de Sabaneta (Antioquia) para dar declaraciones y agitar el ajedrez político. Cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro y aseguró que para 2026 la derecha ganará las elecciones.

“Hay que ganar las elecciones. Vamos a ganar tranquilamente, no vamos a decir afuera, sino adentro democracia. Y esto no lo vamos a ganar el otro año con nuestros candidatos, sino con la base popular de la nación, que cada uno de ustedes sea un jefe de debate. Nos llaman extremistas porque tenemos el compromiso firme de devolverle la tranquilidad a los colombianos. ¿Eso es extremismo o eso es un compromiso del alma con la patria?“, dijo Uribe.

Para ello, señaló, se debe construir un gobierno de transición para “recuperar al país de las garras del neocomunismo soportado en el narcoterrorismo”. Pidió la ayuda de los asistentes para divulgar su premisa y hacerle frente al petrismo.

El exmandatario agregó que este sábado viajará hasta Bogotá para despedirse propiamente del fallecido senador Miguel Uribe, a cuyo funeral no pudo asistir por estar en prisión domiciliaria debido a la condena en primera instancia de la jueza Sandra Heredia.

“Vamos a ver si el Señor me ayuda a que se prolongue (su libertad). Cualquier minuto de libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de los colombianos [...] Muchas veces me he tenido que levantar para que las personas no me vean la cara llena de lágrimas”, agregó.

Igualmente, Uribe indicó que este domingo 24 de agosto se realizará un nuevo foro de precandidatos del Centro Democrático, cuya temática será las propuestas de los aspirantes para frenar la corrupción en el país: "He tenido muchos defectos, pero he cuidado con celo los pesitos de Colombia".

El partido de derecha participaría en un segundo foro con precandidatos de otras colectividades, como el Nuevo Liberalismo.

