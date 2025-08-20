No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

“Hay que ganar las elecciones”: Uribe sale a las calles y agita el tablero político

El expresidente Álvaro Uribe dio declaraciones desde Sabaneta (Antioquia), cuestionó al presidente Gustavo Petro y pidió enfrentar al proyecto de izquierdas en las urnas. Dijo que mientras esté en libertad trabajará por la derecha y este fin de semana viajará hasta Bogotá para honrar al senador Miguel Uribe.

Redacción Política
20 de agosto de 2025 - 11:43 p. m.
Expresidente Álvaro Uribe salió a las calles de Antioquia y pidió respaldo para las elecciones de 2026.
Expresidente Álvaro Uribe salió a las calles de Antioquia y pidió respaldo para las elecciones de 2026.
Foto: Centro Democrático
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luego de recibir su boleta de libertad, el condenado expresidente Álvaro Uribe salió a las calles de Sabaneta (Antioquia) para dar declaraciones y agitar el ajedrez político. Cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro y aseguró que para 2026 la derecha ganará las elecciones.

Lea: “No tengo problemas de salud”: Petro dice por qué no asistió a evento de la Corte.

Hay que ganar las elecciones. Vamos a ganar tranquilamente, no vamos a decir afuera, sino adentro democracia. Y esto no lo vamos a ganar el otro año con nuestros candidatos, sino con la base popular de la nación, que cada uno de ustedes sea un jefe de debate. Nos llaman extremistas porque tenemos el compromiso firme de devolverle la tranquilidad a los colombianos. ¿Eso es extremismo o eso es un compromiso del alma con la patria?“, dijo Uribe.

Para ello, señaló, se debe construir un gobierno de transición para “recuperar al país de las garras del neocomunismo soportado en el narcoterrorismo”. Pidió la ayuda de los asistentes para divulgar su premisa y hacerle frente al petrismo.

El exmandatario agregó que este sábado viajará hasta Bogotá para despedirse propiamente del fallecido senador Miguel Uribe, a cuyo funeral no pudo asistir por estar en prisión domiciliaria debido a la condena en primera instancia de la jueza Sandra Heredia.

“Vamos a ver si el Señor me ayuda a que se prolongue (su libertad). Cualquier minuto de libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de los colombianos [...] Muchas veces me he tenido que levantar para que las personas no me vean la cara llena de lágrimas”, agregó.

Igualmente, Uribe indicó que este domingo 24 de agosto se realizará un nuevo foro de precandidatos del Centro Democrático, cuya temática será las propuestas de los aspirantes para frenar la corrupción en el país: "He tenido muchos defectos, pero he cuidado con celo los pesitos de Colombia".

El partido de derecha participaría en un segundo foro con precandidatos de otras colectividades, como el Nuevo Liberalismo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Álvaro Uribe

Centro Democrático

Antioquia

Elecciones 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar