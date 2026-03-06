Los archivos de la desinformación al Congreso: los influenciadores candidatos (análisis)

Colombiacheck Foto: Colombiacheck

Más allá del humor viral o el activismo digital, algunas de las candidaturas de personas influenciadoras al Congreso en 2026 han dejado rastros de desinformación en su camino de crecimiento como figuras de las redes sociales, un pasado del que poco o nada se ha hablado en las múltiples notas de prensa sobre este fenómeno.

El éxito de quienes usaron sus ‘me gusta’ para conseguir curules hace cuatro años, que encarnó en especial la elección de Jonathan Pulido ‘Jota Pe’ Hernández con la tercera votación individual más alta al Senado y la mayor en la Alianza Verde, ya no solo los inspira a él y otros perfiles similares a buscar la reelección. También hay caras nuevas que todo el espectro político incluyó en sus listas para apostar por logros similares.

En Colombiacheck, contamos 25 aspirantes que alcanzaron su visibilidad política sobre todo por su influencia en redes sociales, sin incluir a personas con carreras reconocidas previamente en otros ámbitos, como la chef Leonor Espinosa o el periodista deportivo Javier Fernández, ‘el Cantante del Gol’. En el mismo sentido, dejamos fuera a políticos con bases y orígenes más claros fuera de internet, aunque muchos tengan su historial desinformador.

Hallamos antecedentes de desinformación en las huellas digitales de 18 de esas personas que pretenden, si no lo han hecho ya, pasar de la viralidad virtual a dar debates en el Capitolio para legislar, hacer control político y elegir a quienes ocuparán varios altos cargos del Estado. Representan diversas tendencias ideológicas en 11 listas: cinco al Senado y seis a la Cámara. Solo tres son mujeres.

Seis de las candidaturas son del partido ultraderechista Salvación Nacional y cuatro pertenecen al también opositor Centro Democrático. No obstante, el oficialismo cuenta con dos en el Pacto Histórico y otras dos que son fórmula en el Frente Amplio. La variopinta Alianza Verde también registra un par de casos. Las restantes son del Partido Liberal y un consejo comunitario de la circunscripción especial afro.

Candidaturas desinformantes (en orden alfabético por apellido)

Juliana Alvarado Romero

Lista y aval: Partido Centro Democrático

Aspirante a: Cámara por Norte de Santander

Conocida por su activismo católico antiderechos en redes, con influencia sobre todo en TikTok, esta abogada es una influyente difusora de narrativas contra la población LGBTIQ+, como en los ataques contra la circular de la Superintendencia de Salud para la atención a personas trans y el Proyecto de Ley Sara Millerey.

Jaime Arizabaleta

Lista y aval: Partido Centro Democrático

Aspirante a: Cámara por Valle del Cauca

El abogado se hizo famoso como tuitero y columnista del portal de ultraderecha El Parche del Capuchino. Hacía parte de la ‘bodeguita’ uribista coordinada desde el gobierno de Iván Duque para posicionar tendencias, como lo descubrió La Liga Contra el Silencio en 2020. Aunque anunció su aspiración a la Alcaldía de Cali en 2023, no llegó al tarjetón.

No solo ha desinformado para atacar al gobierno de Gustavo Petro y para inflar las marchas en su contra sino que ha participado con publicaciones falsas en varias de las grandes narrativas de la derecha: desde el negacionismo de los asesinatos y desapariciones que se han conocido como ‘falsos positivos’ cometidos por fuerzas del Estado, hasta la falsa atribución a las FARC del famoso crimen del collar-bomba, pasando por los ataques a la periodista Laura Ardila Arrieta por sus investigaciones sobre el clan Char de Barranquilla.

Alejandro Bermeo (‘Alejo Bermeo’)

Lista y aval: partido Salvación Nacional

Aspirante a: Senado

Cofundador del Movimiento Libertad Avanza Colombia, desde su canal de YouTube elogia a los gobiernos de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador mientras promueve sus ideas ante sus 292.000 suscriptores. Es abogado y fue asesor del exrepresentante tolimense Ricardo Ferro, miembro del Centro Democrático.

Propagó teorías conspirativas sobre las vacunas contra el COVID-19 e hizo parte de los ataques digitales a la periodista Laura Ardila Arrieta tras la publicación de su libro ‘La costa nostra’. Además, ha publicado múltiples desinformaciones, incluso con narrativa transfóbica, contra el gobierno de Gustavo Petro, como que la reforma a la salud traería médicos cubanos o que la crisis de gas de 2023 en el suroccidente del país era un “teatro” para importarlo de Venezuela, entre otras.

Suele utilizar contenido manipulado o descontextualizado, como en 2025, cuando difundió un video viejo para culpar a la minga de atropellar animales.

Daniel Felipe Briceño

Lista y aval: Partido Centro Democrático

Aspirante a: Cámara por Bogotá

Se posicionó como tuitero, asesor y analista político con sus denuncias sobre contratación. Así llegó a ser concejal de Bogotá por el Centro Democrático en 2024, cargo al que renunció para lanzarse al Congreso. También ha tenido contratos como abogado con la Unidad Nacional de Protección en 2015 y 2016.

Colombiacheck ha realizado 7 artículos sobre sus desinformaciones. Entre otras, aseguró sin sustento que magistrados huyeron en helicóptero de las protestas del 8 de febrero de 2024 para exigir celeridad en la elección de Fiscal General; relacionó engañosamente un período de falta de gasolina en Barrancabermeja con viajes presidenciales; denunció un falso uso ilegal de avión oficial e incurrió en imprecisiones que alimentaron narrativas contra el documental ‘Igualada’, sobre la vicepresidenta, Francia Márquez.

En lo corrido de 2026, encontramos que en 66 ocasiones sus publicaciones fueron reposteadas por desinformadores habituales y anónimos como AbueloEmberracado (@criticolombia2), By Viral 24 (@byviral24) y Misión cumplida (@ojocolombia2026). De hecho, los dos primeros hacen abierta campaña por él, con un total de 25 mensajes en apoyo a Briceño o en ataque a sus detractores.

María Fernanda Carrascal (‘Mafe Carrascal’)

Lista y aval: Pacto Histórico

Aspirante a: Cámara por Bogotá

La actual representante en búsqueda de reelección consolidó su perfil como activista digital y líder del movimiento El País Primero antes de llegar al Legislativo.

En 2019, tres años antes de ser electa, afirmó falsamente que camiones con ayuda humanitaria para Venezuela fueron quemados en lado el colombiano de la frontera, cuando se demostró que ya estaban en el extremo opuesto del puente (aunque tampoco habría sido obra del régimen vecino sino un accidente). También compartió una supuesta foto del expresidente Álvaro Uribe con los narcotraficantes Pablo Escobar y Carlos Lehder que resultó ser un montaje digital de 2013; aunque borró el mensaje y pidió verificarlo tras ser advertida por usuarios, su publicación inicial viralizó el contenido falso.

Franklin Humberto Coral (‘Beto Coral’)

Lista: Frente Amplio de Colombianos en el Exterior

Aval: Partido del Trabajo

Aspirante a: Cámara por la circunscripción del exterior

Se posicionó como opinador crítico del expresidente Álvaro Uribe en YouTube y por sus denuncias sobre el impune asesinato de su papá, el capitán Humberto Coral del Bloque de Búsqueda de la Policía, en 1994. Vive en el exilio desde 2015 y en 2022 buscó ser candidato del MAIS en la lista del Pacto Histórico, entonces coalición, para la curul del exterior, pero renunció a su aspiración. Es la fórmula de Alejandro Vergel, también incluido en esta nota.

En 2021, nuestros colegas de La Silla Vacía encontraron que desinformó sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 en un trino en el que culpó al gobierno de Iván Duque por la muerte de su propio ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, cuando recién había fallecido por esa enfermedad. También lo chequearon en 2023, cuando señaló sin pruebas a ese expresidente de haber comprado un apartamento con dinero de la corrupta constructora multinacional Odebrecht.

Leonardo Cuervo Vega

Lista y aval: Salvación Nacional

Aspirante a: Senado

Es un expolicía que se vende como coach y director de una empresa dedicada a eso. Su mayor fuerza está en TikTok y Facebook.

En 2020, en medio de la estigmatización a la minga que protestaba contra el gobierno de Iván Duque, difundió desinformación que establecía una falsa relación entre los pueblos indígenas del Cauca y unos laboratorios de cocaína destruidos por la Fuerza Pública.

Catherine Juvinao Clavijo (‘Cathy Juvinao’)

Lista: Coalición Alianza por Colombia

Aval: Alianza Verde

Aspirante a: Cámara por Bogotá

Saltó a la escena pública con la iniciativa de veeduría ‘¡Trabajen Vagos!’, donde fiscalizó el ausentismo parlamentario. Antes de llegar al Congreso en 2022, con cerca de 46.000 votos, trabajó en medios como La Luciérnaga y fue directora de comunicaciones en la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Entre 2011 y 2012, la hoy congresista respaldó y difundió a través de tres publicaciones la falsa narrativa que vinculaba a Lina Moreno de Uribe como “socia mayoritaria” de Saludcoop ESP, empresa promotora de salud extinta en medio de un escándalo de corrupción. Esta mentira ha sido desmentida por certificaciones de agentes liquidadores y fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría que no mencionan a la ex primera dama.

Mauricio Martínez Triana (‘Mauricio Matri’)

Lista y aval: Centro Democrático

Aspirante a: Cámara por Santander

Activista político y creador de contenidos con presencia en plataformas como Facebook, TikTok y X. Fue candidato a la Asamblea de Santander por el partido Centro Democrático en las elecciones de 2023.

Suma 8 hallazgos de desinformación en Colombiacheck, la mayoría en oposición a Petro y su gobierno, sobre todo usando videos sintéticos o tergiversados. También ha recurrido a información económica falsa, una frase apócrifa del asesinado periodista Jaime Garzón y un montaje que imitaba una portada de la Revista Semana.

Fuera del escenario nacional, a finales de 2024 presentó como actual una grabación de 2017 en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartaba una opción militar en Venezuela. La sacó de su contexto original mientras el país vecino enfrentaba la represión poselectoral del régimen de Nicolás Maduro para sostenerse en el poder pese a la evidencia de que la oposición lo había derrotado en julio de ese año.

Oswaldo Ortiz

Lista y aval: Salvación Nacional

Aspirante a: Cámara por la circunscripción del exterior

Se dio a conocer como creador de videos en especial por su contenido cristiano contra la supuesta “ideología de género”, cuando la campaña opositora al Acuerdo de Paz de 2016 usó esa narrativa para ganar el plebiscito sobre su primera versión. Ya había sido candidato a la curul del exterior en la Cámara de Representantes y al Senado en 2018, pero con el Centro Democrático.

Miguel Polo Polo

Lista y aval: Consejo comunitario La Gran Vía de los Remedios

Aspirante a: Cámara por la circunscripción afro

Antes de su llegada al Congreso por otro consejo comunitario afro, consolidó su presencia pública como creador de contenido digital y activista de derecha cercano a figuras del Centro Democrático como la senadora María Fernanda Cabal. Su elección ha estado rodeada de controversias legales y éticas, incluyendo cuestionamientos sobre su legitimidad, entre otras razones, por su previo registro como miembro de la comunidad indígena Isla Gallinazo en los censos de 2016 y 2019.

Ha sido una figura relevante del negacionismo histórico, especialmente de los crímenes de Estado, tildando de “mentira” y “mito” la cifra de 6.402 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Incluso la Corte Constitucional falló una tutela en su contra en 2025, por haber revictimizado a las buscadoras de las víctimas, representadas en de la Fundación Madres de Falsos Positivos (Mafapo), al botar a la basura una instalación de arte y memoria que ellas hicieron en el Capitolio y que él señaló de ser paga por el gobierno Petro.

Asimismo, difundió datos falsos sobre los asesinatos de líderes sociales. Además, tergiversó un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el pueblo arhuaco, reduciendo un proyecto de fortalecimiento territorial a una supuesta inversión en “rituales de brujería” para estigmatizar a la comunidad.

Franklin Portilla (‘Frank Portilla’)

Lista y aval: Salvación Nacional

Aspirante a: Senado

Como influencer, centró su actividad en la crítica activa a las políticas del gobierno de Gustavo Petro y a sus simpatizantes desde su cuenta de TikTok, donde cuenta con 186.000 seguidores.

Figura en 16 artículos de verificación de Colombiacheck. Entre muchas otras narrativas, contribuyó a estigmatizar y endilgar actividades falsas a miembros de distintos sectores. Tildó de “guerrilleros” a indígenas que se presentaron junto a un general de la República, presentó un “prontuario” impreciso de ministros, calificó de “grupos petristas” a militares implicados en abusos en Córdoba y mintió al decir que la jueza que condenó al expresidente Uribe autorizó a realizar interceptaciones ilegales.

También impulsó la teoría de que los niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aeronáutico en 2023 fueron secuestrados por el ELN y difundió la mentira de que el presidente, Gustavo Petro, intentaba implantar una supuesta cartilla con contenido sexual dirigida a niños. Además, ha desinformado sobre otras medidas del gobierno y la situación económica del país.

Jonathan Pulido (‘Jota Pe Hernández’)

Lista: Coalición Alianza por Colombia

Aval: Alianza Verde

Aspirante a: Senado

Intentó ser cantante cristiano y despegó como creador de contenido en YouTube y Facebook, donde su “Noticiero Digital” alcanzó millones de seguidores. Su retórica se basa en la indignación contra la corrupción y la clase política tradicional. Apoyó el Paro Nacional de 2021 y durante la legislatura ha promulgado una ferviente oposición al gobierno de Petro.

Colombiacheck ha verificado 4 artículos sobre desinformación que creó o difundió. Antes de llegar al Congreso, en 2021, presentó como una “orden de arresto oficial” contra Iván Duque un comunicado de una ONG española sin peso judicial. En 2022, ya electo, divulgó una encuesta de redes como “verdadera” para descalificar a firmas certificadas, pese a carecer de rigor estadístico y presentar sesgos demográficos.

Ya como senador, en 2024, infló su invitación a la posesión del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, asegurando que fue personal, cuando en realidad fue gestionada por un diputado. Recientemente, difundió un montaje a El Tiempo con una cita falsa del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, prometiendo ayudar a Nicolás Maduro a recuperar el poder.

Walter Rodríguez Chaparro (‘Wally’)

Lista y aval: Pacto Histórico

Aspirante a: Senado

Influyente sobre todo en YouTube, donde cuenta con 543.000 suscriptores. En 2019 ganó un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de opinión en video. Durante el gobierno Petro fue contratista de RTVC, el sistema de medios de la Nación, donde se encargó de la creación de propaganda política y contenidos de opinión jurídica.

A través de su cuenta de Instagram, difundió en 2025 la desinformación de que el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo había amenazado con irse de Colombia si perdía el manejo de los peajes. Además, en 2024 amplificó la narrativa falsa de que la asistencia del senador ‘Jota Pe’ Hernández a la segunda posesión de Nayib Bukele en El Salvador era un montaje.

Germán Andrés Rodríguez Prieto (‘El Comandante de la Verdad’)

Lista y aval: Salvación NacionalAspirante a: Senado

Oficial retirado de la Armada de Colombia con el grado de mayor, se hizo youtuber y acumula 295.000 suscriptores. Emite en directo para expresar su oposición al gobierno actual y difundir narrativas falsas o engañosas de manera recurrente.

Está mencionado en 7 artículos de Colombiacheck por crear o difundir desinformación con un patrón de señalamientos estigmatizantes, discriminatorios y negacionistas. Sus ataques transfóbicos, por ejemplo, se han dirigido contra la funcionaria Charlotte Callejas y el presidente, Gustavo Petro. También ha pretendido invalidar la cifra de 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’.

Además ha difundido piezas audiovisuales intervenidas o descontextualizadas, como un video alterado con cortes para hacer parecer que el mandatario estaba borracho o una grabación de 2015 donde se ve a infantes de marina maltratados por sus superiores, asegurando falsamente que era un “campo de concentración” de las FARC.

Jonathan Silva

Lista y aval: Salvación Nacional

Aspirante a: Cámara por Bogotá

Activista religioso vinculado a organizaciones antiderechos como la Fundación Nazer. Fue candidato a edil de Chapinero, Bogotá, en 2019 por el partido cristiano Colombia Justa Libres.

Es un repetitivo desinformador, en especial contra la población LGBTIQ+. Con falsedades, ha atacado el proyecto de ley Inconvertibles que buscaba prohibir las acciones que buscan cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas, incluso con métodos de tortura; entre otras iniciativas del Estado que buscan proteger sobre todo la salud y la vida de las personas trans, así como la educación sexual en la diversidad.

Gersson Vargas (‘Bitter Yeison’ o ‘Señor Bíter’)

Lista y aval: Partido Liberal

Aspirante a: Senado

Su contenido está especializado en tránsito, transporte y seguridad vial, con una comunidad de 905.000 suscriptores. Fue miembro de la Policía de Tránsito de Bogotá y gerente de una empresa del sector, experiencia con la que se ha posicionado sobre todo por sus críticas a las fotomultas.

En septiembre de 2023, publicó un video asegurando que el cobro de peajes para motocicletas en todo el país era “un hecho”, con base en un proyecto de ley que estaba en trámite y que, en realidad, no proponía esa medida. La publicación alcanzó más de 1,5 millones de visualizaciones.

Alejandro Vergel Arévalo (‘Alejo Vergel’)

Lista: coalición Frente Amplio Unitario

Aval: Partido del Trabajo

Aspirante a: Senado

Comentarista político en plataformas digitales, es el creador y director de los medios de comunicación Colombiano Indignado y Revista Voces, además de su propio programa de opinión, “Alejo Vergel”, con 546.000 suscriptores en YouTube. Su actividad se caracteriza por el análisis de la actualidad nacional y la defensa de las políticas del gobierno Petro. Su fórmula a la Cámara en el exterior es ‘Beto’ Coral, también incluido en esta nota.

En 2024, tras el hundimiento del primer intento de reforma a la salud, publicó una imagen asegurando que “todos” los partidos de los senadores que votaron por archivar el proyecto recibieron dinero de empresas relacionadas con empresas promotoras privadas del sector. La verificación demostró que había al menos una excepción y que no existía evidencia de que esos recursos se hubieran destinado a las campañas de los congresistas señalados.

