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Los cinco desafíos que heredará Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño

Déficit fiscal, deterioro de la seguridad, crisis en salud, incertidumbre energética y un Congreso fragmentado. Radiografía de los cinco grandes desafíos que condicionarán el arranque del nuevo gobierno.

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Redacción Judicial
22 de junio de 2026 - 11:46 a. m.
Gobernar con la chequera ajustada; un país con más actores armados y tras el fracaso de la paz total; salud, la reforma que nadie ha logrado resolver; la energía, entre el abastecimiento y la transición; y una gobernabilidad enredada. Los cinco retos que enfrenta el presidente electo.
Gobernar con la chequera ajustada; un país con más actores armados y tras el fracaso de la paz total; salud, la reforma que nadie ha logrado resolver; la energía, entre el abastecimiento y la transición; y una gobernabilidad enredada. Los cinco retos que enfrenta el presidente electo.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La campaña presidencial terminó. Después de meses de promesas, discursos y, como no, de polémicas, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero llegará a la Casa de Nariño con una certeza: los principales desafíos del país no quedaron resueltos en las urnas. La economía atraviesa uno de sus momentos fiscales más delicados en décadas; los grupos armados siguen expandiendo su presencia territorial; el sistema de salud acumula tensiones financieras y estructurales; el sector energético enfrenta riesgos de abastecimiento y el Congreso se convirtió en...

Por Redacción Judicial

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Abelardo de la Espriella

 

Diana cp(85842)Hace 15 minutos
Maravilloso triunfo del tigre Abelardo, es una gesta heroica si tenemos en cuenta que los comunistas contaban con los recursos del Estado, con el inmenso poder del narcotráfico, con los poderosos dueños de los medios de comunicación, con la propaganda sucia en fin... de rodillas te damos gracias Dios todopoderoso que estas en el cielo, sabíamos que te ibas a apiadar de Colombia y por favor sigue bendiciéndonos como lo hiciste al mandarnos al tigre Abelardo y su maravilloso vice Restrepo
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