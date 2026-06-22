Los cinco desafíos que heredará Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño

Gobernar con la chequera ajustada; un país con más actores armados y tras el fracaso de la paz total; salud, la reforma que nadie ha logrado resolver; la energía, entre el abastecimiento y la transición; y una gobernabilidad enredada. Los cinco retos que enfrenta el presidente electo. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La campaña presidencial terminó. Después de meses de promesas, discursos y, como no, de polémicas, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero llegará a la Casa de Nariño con una certeza: los principales desafíos del país no quedaron resueltos en las urnas. La economía atraviesa uno de sus momentos fiscales más delicados en décadas; los grupos armados siguen expandiendo su presencia territorial; el sistema de salud acumula tensiones financieras y estructurales; el sector energético enfrenta riesgos de abastecimiento y el Congreso se convirtió en...