Así se mueven los hilos de poder en Boyacá y los santanderes para las elecciones al Congreso

Los lazos de poder en Boyacá, Santander y Norte de Santander se representa por figuras como el gobernador Carlos Amaya; Richard Aguilar, Luis Eduardo Díaz; Wilmer Carrillo o Juan Fernando Cristo. Foto: El Espectador

Las elecciones al Congreso se acercan. De cara al próximo 8 de marzo, El Espectador está realizando un mapeo político sobre los hilos que están moviendo el poder regional para asegurarse puestos en el Legislativo. En el primer capítulo abordó los juegos en Boyacá, Santander y Norte de Santander, y las estructuras políticas detrás de los números que verá la ciudadanía en el tarjetón.

En Boyacá, una pregunta que se repite es si “¿el poder de los verdes se vuelve a tomar Boyacá en las elecciones de marzo?“. En efecto, esa es la tendencia que se viene aplicando desde hace más de una década y que se podría repetir en menos de un mes. 36 alcaldías y la gobernación en 2023 se sumaron a dos curules en la Cámara que se busca ampliar bajo el manto de un apellido: Amaya.

El actual gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, es quien mueve gran parte de los hilos en este departamento, donde ha construido un fortín político desde 2010 y en el que ahora quiere seguir amplificando ese poder desde el Congreso. En las elecciones del 2022 ya tuvo más de 400.000 votos en una intención presidencial que finalmente no prosperó. Además, impulsó, ese mismo año, a tres congresistas de su ala: la senadora Ana Carolina Espitia y los representantes Jaime Raúl Salamanca, que llegó a ser presidente de la Cámara y Wilmer Castellanos. De ellos solo Salamanca quiere repetir en Cámara, puesto que Castellanos no volverá porque algunas voces cercanas al congresista y al gobernador aseguran que es el ungido por Amaya para sucederle en la gobernación en 2027. Eso sí, este ya tiene sustituto.

Todo parece, según las esferas políticas regionales, cantado en ese sector del departamento. El giro hacia la centroizquierda se podría consumar el próximo 8 de marzo, pues este bloque político tiene en su lista a nombres reconocidos bajo el manto verde como el exgobernador Ramiro Barragán Adame, que siempre ha contado con el favor de los Amaya y con Yamit Noe Hurtado, un reputado médico de la región, quien ha tenido cargos como la gerencia del hospital San Rafael de Tunja o algunas oficinas en la gobernación de Boyacá. De hecho, Hurtado será quien busque acaparar el caudal electoral de Castellanos, que como no, tiene a su lado a Carlos Amaya.

Pero no solo eso. Esa extensión de poder no se quedará tan solo en la Cámara. Jhon Amaya, hermano del gobernador, ha emprendido una fuerte campaña para llegar al Senado buscando tomar el lugar que desde 2022 ocupó Carolina Espitia y extendiendo sus lazos a departamentos como Santander, Bolívar, Huila y como no, Cundinamarca.

Mientras los Amaya se estructuran, otras corrientes políticas también se abren espacio en ese departamento. Ese el caso del Pacto Histórico, que hace cuatro años obtuvo una curul y que ahora tiene en plataforma de campaña hasta tres apuestas para ocupar nuevos asientos: José Luis Bohórquez, quien en el 23’ fue electo alcalde de Duitama, pero salió del cargo por doble militancia es el primero en su lista. Su apuesta es la Cámara y con los más de 23.000 votos que obtuvo en octubre espera llegar al Congreso el próximo 20 de julio. Además, en esa misma lista aparece el nombre de Pedro Suárez Vacca, quien proyecta una reelección bajo ese partido.

Pero, en contrapeso, están las apuestas del componente uribista de ese departamento: para el Senado aparecen los nombres de Zandra Bernal exalcaldesa de Socha y Lizeth Reina que trabajó en el sector público en Tocancipá, pero que ha comprendido parte de su campaña en ese departamento. Ellas dos son las figuras con las que el Centro Democrático reemplazaría la salida de Ciro Ramírez, quien sigue activo en campaña por ese partido. No en vano, Ramírez ha coordinado cuatro visitas del expresidente Álvaro Uribe a Boyacá en menos de seis meses.

Y para seguir capitalizando poder, el representante Eduard Alexis Triana busca su reelección. Es clave señalar que Triana es el heredero político de los llamados esmeralderos Horacio de Jesús Triana, su padre, y Pedro Nel Rincón, alías ‘Pedro Orejas’, su tío, ambos extraditados a Estados Unidos por narcotráfico en 2019. También está Jicly Mutis, que fue alcalde de Puerto Boyacá y quien tiene a varios de sus exfuncionarios ubicados en ese municipio.

Si miramos hacía Santander, esos juegos de poder entre grandes castas políticas volvieron a resonar para estas elecciones legislativas. Ocho Cámaras están en juego en medio de un pulso de apellidos que han marcado la historia santandereana. Los Aguilar, aunque divididos, vuelven a entrar al ruedo político para buscar poder desde el Congreso.

Mientras que Richard quiere recuperar un asiento en el Senado bajo el amparo de César Gaviria y el partido Liberal, Mauricio juega las cartas por otro nombre en esa misma colectividad. Hugo, padre de los dos exgobernadores y principal cacique de esta familia, se mantiene al margen de una disputa que también implica a grandes contratistas del gobierno Petro.

Hablamos de que Richard Aguilar se lanza en esta puja por el Senado, luego de que su caso por presunta corrupción terminara en vencimiento de términos. Su llave a la Cámara será Cristian Argüello como el abanderado de esa familia que ya tiene ecos en el departamento. ¿Y quiénes son los Argüello? Esta es una familia que ha acaparado poder en el sector público con multimillonarios contratos y con Jorge Humberto Arguello, a quien se le conoce en la región con el alías de ‘Bachiller’ a la cabeza. Barrancabermeja se convirtió en su fortín que ahora buscarían extender en el Congreso.

Además, los Argüello están ligados al alcalde de ese municipio, Jonathan Vázquez, a quien impulsaron para llegar a ese cargo en 2023 y que a finales del año pasado fue suspendido por la Procuraduría por presunta participación en política luego de empujar la campaña de esposa, Laura Cristina Ahumada, al Senado y que finalmente culminó quinta en la lista del Pacto Histórico.

Laura Ahumada, esposa del suspendido alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, es una de las candidatas más votadas en la consulta del Pacto Histórico al Senado. pic.twitter.com/NIRp62Bc3v — Arley Sánchez (@arleysanchezp) October 26, 2025

Pero la división de los Aguilar tiene al también exgobernador Mauricio impulsado al actual senador Jaime Durán Barrera a una nueva reelección. Han sido cuatro periodos para Durán en el Congreso y que ahora, además de esta ala de la casa Aguilar, tiene al contratista Fredy Anaya como otro de sus respaldos para retornar al Legislativo. ¿Qué implica ello? que detrás de Durán y a la par de Anaya, está la familia Tavera, que representan dos de las principales maquinarias de la región.

Anaya, por ejemplo, es otro de los grandes contratistas de ese departamento y que durante la administración Petro ha tenido lazos, entre otros, en el Ministerio del Comercio. Y no se debe olvidar que llegó a ser contralor departamental y también representante a la Cámara. Para las elecciones pasadas, la alianza Tavera-Anaya fue impulsora de la campaña del senador Miguel Ángel Pinto, hoy opositor de la Casa de Nariño y por ello, en un nada sorpresivo giro político, esa alianza también se la juega en el partido de La U con Diego Fran Ariza a la Cámara.

Otra casta que tomaría fuerza en la región y que también compite en La U es la que lidera John Abiud Ramírez, exalcalde de Girón y actual director administrativo de la Cámara de Representantes. Ramírez, luego de posicionar a su hermano como el nuevo alcalde de Girón en las atípicas del pasado 18 de enero, estaría impulsando a Sergio Isnardo Muñoz a esa corporación, con quien coincidió en el gabinete de Richard Aguilar entre 2012 y 2016. Y esos lazos estarían más fuertes que nunca, pues Muñoz tuvo cinco contratos con la Cámara que sumaron más de COP 800 millones.

Y si todas estas campañas tienen relación con gobernaciones pasadas, no podemos obviar al actual mandatario, Juvenal Díaz Mateus. Su hermano, Luis Eduardo, tiene el manto Conservador a cuestas con el busca llegar al Senado. Su campaña ha sido, además de Santander, en departamentos como Bogotá, Boyacá, Sucre, Bolívar y Risaralda, mientras su hijo se encuentra vinculado a escándalos de contratación en Santander.

Finalmente, la disputa de poder en Norte de Santander está también entre varios apellidos que han marcado la historia reciente del departamento. Ya que hablamos de las extensiones de algunos mandatarios en activo - todo por debajo de la mesa para evitar sanciones - tenemos que mencionar al gobernador William Villamizar, que se juega varias cartas al Congreso. La primera es la de Wilmer Carrillo, actual representante por la U y que quiere ahora llegar al Senado. A Carrillo se le ha cuestionado por su papel en la Comisión de Acusaciones en la Cámara, donde tiene múltiples procesos contra el presidente Petro, de los cuales ninguno ha tenido avance significativo.

Villamizar fue cercano al senador Édgar Díaz de Cambio Radical , que aunque ya no busca su reelección, estaría impulsando la candidatura a la Cámara de Eimy Suárez, hija del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, que confeccionó la lista de ese partido en Norte de Santander.

Por otro lado, las cartas también se juegan en el Liberal, donde Jorge Acevedo, actual mandatario de la capital norsantandereana, logró correrle la butaca a Alejandro Chacón para ubicar a su esposa, Yirley Vargas, en la lista de ese partido, aprovechando las diferencias entre el senador y el presidente de la colectividad, César Gaviria. Eso sí, Chacón ingresó a las listas liberales, aunque se quedó sin su llave en la Cámara, Wilmer Guerrero.

En tanto, los conservadores quieren mantener el legado y una vez más, Juan Carlos García, se postulará por llegar al Senado. El congresista sigue la casta de su familia, conservadora de pura cepa, y extiende el legado de Albino García en el Senado, a quien en 2004 se le llegó a condenar por enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación.

Y por último, la casa Cristo no se queda fuera. Aunque su carta al Senado de ese departamento, Jairo Castellanos, se distanció y recaló en la ASI de Berenice Bedoya dentro de la Alianza Verde, el candidato presidencial y exministro Juan Fernando Cristo impulsa a Lucho Garzón como una posible carta para Senado. Además, en esa lista verde también está el exalcalde de Cúcuta, Jairo Alberto Yañez, imputado por presuntas irregularidades en contratación y ejecución de obras en el denominado caso de los Cuatro Vientos.

Al final en estas movidas de poder nada está escrito y todo será revelado el próximo 8 de marzo. Mientras tanto, nadie quiere quedar fuera de esa primera repartija por una tajada del pastel que otorgan esas sillas del Capitolio.

