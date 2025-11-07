Estos son los precandidatos que más dinero pautan en redes sociales

Gaviria, Luna, Cabal, Olimpo y Córdoba dicen que continuarían del Gobierno Petro Foto: El Espectador

En los últimos 30 días, 29 precandidatos han gastado cerca de COP 800 millones en pauta en redes sociales. Los datos corresponden al más reciente Tracking Digital de Guarumo, que hizo seguimiento de los gastos en redes al mes de octubre de 2025 de un grupo de políticos interesados en llegar a la Casa de Nariño.

La empresa Guarumo, especializada en comunicación digital, análisis y procesamiento de información, resaltó en su informe a figuras como Miguel Uribe Londoño, Juan Carlos Pinzón, Felipe Córdoba, Héctor Olimpo Espinosa y a Vicky Dávila, como los cinco precandidatos que más dinero han pagado en las redes sociales de Facebook en Instagram. De los cinco, Uribe es el único que busca el aval de un partido (Centro Democrático); los otros recolectan firmas.

Según la gráfica correspondiente al mes de octubre, de los 29 precandidatos analizados, solo 15 habría pautado en los últimos 30 días: Miguel Uribe Londoño fue quien más gastó con una cifra de COP 284.961.404; seguido por Juan Carlos Pinzón quien pautó COP 130.062.216; Felipe Córdoba COP 67.250.729; Vicky Dávila COP 59.019.081 y Héctor Olimpo Espinosa COP 57.472.156.

Mientras que tras figuras de relevancia pública como Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Enrique Peñalosa ocuparon los últimos tres puestos en la lista de octubre, con pautas que no superaron los COP 9.000.000.

Otras personalidades que han sido bastante mediáticas como Abelardo de la Espriella, María Fernanda Cabal, Iván Cepeda, Claudia López y Sergio Fajardo no aparecen en el listado de octubre como precandidatos que hayan pagado pauta en Facebook e Instagram.

No obstante, María Fernanda Cabal se posicionó como la precandidata con mayor número de interacciones en Facebook (2.018.941), seguida de Vicky Dávila (1.960.193) Iván Cepeda (1.849.413), Abelardo de la Espriella (1.699.693)y Paloma Valencia (840.645).

En cuanto a Instagram, el precandidato que lidera la lista con más interacciones es Abelardo de la Espriella (851.393), seguido por Vicky Dávila (839.675), Miguel Uribe Londoño (629.632), Iván Cepeda (366.325), y Paloma Valencia (341.389).

¿Quiénes han sido los precandidatos que más han pautado en los últimos 90 días?

El informe también reveló los datos de los últimos 90 días en el que Miguel Uribe Londoño, Juan Carlos Pinzón, Felipe Córdoba, Héctor Olimpo Espinosa y Vicky Dávila, siguen siendo los cinco precandidatos que más han pautado.

En concreto, el gasto de Miguel Uribe Londoño asciende a COP 478.575.293, Juan Carlos Pinzón COP 312.356.041, Felipe Córdoba COP 114.368.542, Héctor Olimpo Espinosa COP 94.343.194 y Vicky Dávila COP 86.102.878.

Y quienes menos han pautado siguen siendo Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, quienes no superan más de los COP 29.000.000.

Vea aquí el informe completo:

