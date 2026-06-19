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19 de junio de 2026 - 12:21 p. m.

“Los resultados deben reconocerse”: Penagos les habló a De la Espriella, Cepeda y Petro

El registrador Nacional, Hernán Penagos, les dejó un mensaje directo a las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que de paso también es para el presidente Gustavo Petro: “Los resultados deben reconocerse”. Además, defendió el proceso informativo de entrega de datos previos al escrutinio con el que se confirma quiénes ganan en las elecciones. “El preconteo es la herramienta más potente que tiene Colombia”, precisó.

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ANGELICA ZAMORA REVELO(v92bg)Hace 34 minutos
Claro así como a pocas horas de la votación empiezan a quitar mesas en sectores rurales. En el meta hay denuncias y así es que se debe respetar y reconocer la registraduria. Y que este señor venga a decirle al Presidente que respete cuando el es el primero en crear vacíos de ilegitimidad. Registraduria respete es a los.Colombianos.
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