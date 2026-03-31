“Aún no es responsable hablar de cambios en las curules de Senado”: presidente del CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz. Foto: @Cristian Moncaleano

El país supo este miércoles cómo quedará conformada su Cámara para el periodo comprendido entre 2026-2030. Si bien no hubo mayores cambios respecto al preconteo del pasado 8 de marzo, los dos partidos con mayor número de escaños fueron el Pacto Histórico y el Centro Democrático; el primero llegó a las 40 curules y el segundo a las 28.

Es en este contexto que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, le dijo a El Espectador que ahora sí se puede comenzar con la revisión del Senado. Por eso, advirtió que “no es...