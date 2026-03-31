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“Aún no es responsable hablar de cambios en las curules de Senado”: presidente del CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, le aseguró a El Espectador que aún no hay ajustes oficiales en la conformación del Senado, pese a lo que han dicho varios partidos. Les exigió responsabilidad. También habló de cómo se hará la reposición de votos y la controvertida ley de encuestas.

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Redacción Política
31 de marzo de 2026 - 11:05 a. m.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz.
Foto: @Cristian Moncaleano

El país supo este miércoles cómo quedará conformada su Cámara para el periodo comprendido entre 2026-2030. Si bien no hubo mayores cambios respecto al preconteo del pasado 8 de marzo, los dos partidos con mayor número de escaños fueron el Pacto Histórico y el Centro Democrático; el primero llegó a las 40 curules y el segundo a las 28.

Es en este contexto que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, le dijo a El Espectador que ahora sí se puede comenzar con la revisión del Senado. Por eso, advirtió que “no es...

Por Redacción Política

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