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Mapa Electoral 2026: así votó Colombia en la segunda vuelta presidencial 2026

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Marcela Osorio Granados y Mario Rodríguez
21 de junio de 2026 - 08:00 p. m.
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Por Marcela Osorio Granados

Especializada en temas de política, paz y posconflicto. Magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Periodista con 17 años de experiencia en prensa, periodismo digital y creación y presentación de productos audiovisuales. Creadora de La Huerta y Entre Montañas.@marcelaosorio24mosorio@elespectador.com

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