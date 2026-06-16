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Elecciones 2026
16 de junio de 2026 - 11:00 p. m.

María Jimena Duzán: “El país está demostrando que se puede discutir entre diferentes”

En medio del ruido de la campaña, las descalificaciones y la polarización que marcan las elecciones de Colombia, proponemos mirar más allá de los nombres y las encuestas. Con la ayuda de cinco expertos en áreas clave para el país, invitamos a nuestros lectores a reflexionar sobre los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno, más allá de si el próximo presidente es Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. En esta oportunidad del especial “Gane quien gane”, habla María Jimena Duzán.

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Andrés Osorio Guillott

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María Jimena Duzán

 

Alan Botero(5584)Hace 25 minutos
Pero que acuerdos se refiere , si Paloma intento hacer lo y los primeros que la atacaron fueron los del pacto histórico, que eso es postizo alirse con Daniel Obiedo , de que habla de sentarse a hablar, con quien ?
Alan Botero(5584)Hace 28 minutos
Lo mismo que Cepeda manda a la corte inter américa de derechos humanos casos a , eso si, a fallar en contra de su opositor, Abelardo no manda un juez solo a que tomes medidas, pero nunca a que sean juzgados
Guillermo(n5sqs)Hace 32 minutos
https://www.agenciapi.co/noticia/politica/carlos-carrillo-desata-polemica-al-afirmar-que-el-pais-se-va-incendiar-si-ivan-cepeda-pierde-las-elecciones; con estas declaraciones no. Ambos bandos son extremistas, incendiarios, intemperantes, excluyentes y clasistas (Cepeda solo gobernaría para la clase baja y Abelardo para la alta). No enfrentaremos otra vez el falso dilema de hace 4 años. VOTO EN BLANCO.
Alan Botero(5584)Hace 35 minutos
Que tal Maria Jimena, cuando cada vez que habla despotricar del presidente Uribe, es que cuando falseamos nuestra posturas , asi es muy dificil, comentar
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