María Jimena Duzán: “El país está demostrando que se puede discutir entre diferentes”

En medio del ruido de la campaña, las descalificaciones y la polarización que marcan las elecciones de Colombia, proponemos mirar más allá de los nombres y las encuestas. Con la ayuda de cinco expertos en áreas clave para el país, invitamos a nuestros lectores a reflexionar sobre los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno, más allá de si el próximo presidente es Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. En esta oportunidad del especial “Gane quien gane”, habla María Jimena Duzán.