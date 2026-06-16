16 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
María Jimena Duzán: “El país está demostrando que se puede discutir entre diferentes”
En medio del ruido de la campaña, las descalificaciones y la polarización que marcan las elecciones de Colombia, proponemos mirar más allá de los nombres y las encuestas. Con la ayuda de cinco expertos en áreas clave para el país, invitamos a nuestros lectores a reflexionar sobre los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno, más allá de si el próximo presidente es Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. En esta oportunidad del especial “Gane quien gane”, habla María Jimena Duzán.
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