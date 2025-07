“Es un atentado político, pero si soy vencido en juicio voy a aceptarlo”: Daniel Quintero

Daniel Quintero, precandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico. Foto: Valentina Santiago García

¿Cuál es su ideología política?

Yo soy un ingeniero de izquierda.

¿Cuál es su principal propuesta?

Vamos a resetear la política y vamos a empezar por el Congreso. Resetear la política no es solo la constituyente, pero la constituyente es clave. En Colombia tenemos que reconocer que el Congreso no va a cambiar y no va a dejar que Colombia cambie. ¿Cuántas veces han hundido la propuesta para bajarles el salario a los congresistas?, que es un paso pequeño dentro de lo que debería pasar. No puede haber un Congreso que nos vale un billón de pesos al año. Esos recursos deben ser invertidos en proyectos sociales para el país.

¿Y cómo llevaría a cabo cerrar el Congreso?, ¿cree que es tan fácil?

Vamos a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para arreglar lo que no está funcionando en Colombia. Las reglas actuales, la política actual y la justicia no están funcionando para la gente. Hay mucho que arreglar.

Y necesitamos un gobierno más eficiente, más moderno, sin tanta burocracia, pero que realmente resuelva los problemas de la ciudadanía. Y un Estado y un gobierno que realmente esté listo para enfrentar los grandes retos que vienen en la humanidad: tecnología, medio ambiente. En eso somos buenos, sabemos hacerlo y lo hemos hecho, y bien.

¿A qué le daría continuidad del gobierno del presidente Gustavo Petro?

Les daría continuidad a las reformas laborales, a la reforma pensional, a la que les da ingresos a la gente, a la que les da pensión a nuestros abuelos.

¿Y a qué no le daría continuidad?

A la política de paz; vamos a pasar de paz total a seguridad total. Creo que se cometió un error y es que se suspendieron las operaciones militares. Uno puede hacer negociaciones de paz, pero no puede limitar la capacidad de la Fuerza Pública porque entonces con quien estás negociando se relaja.

Nosotros vamos a reactivar las operaciones militares y a darle seguridad a los ciudadanos. Ya lo hicimos en Medellín, bajamos los homicidios a la mitad sin acuerdos con grupos criminales, sino haciendo que el Estado funcione.

Es precandidato en el Pacto Histórico, una agrupación que ha tenido sus peros y reproches con su nombre. Varios de sus ahora compañeros no querían que usted participara en la consulta del próximo 26 de octubre...

Esos son los mensajes del ‘soviet del Parkway’, creen que quienes venimos de las regiones estamos de prestados y que tenemos que pedirles permiso para participar. No queremos ser como ellos, somos diferentes.

¿Cómo va a llevar una campaña en medio de su imputación por Aguas Vivas?

Hablando con la verdad y mostrando que somos inocentes. Si yo algún día soy vencido en juicio, voy a aceptarlo y voy a acatar el fallo, pero la verdad es que todo el país ha visto que esto es un atentado político. “Fico” contrató a la fiscal que llevaba el caso y la Fiscalía, la de Medellín, no fue capaz de presentar una sola prueba contra nosotros. En el juicio ya quedaba en evidencia que esto era para sacarnos de la Presidencia porque nos tienen miedo.

¿Considera que fue un buen alcalde en Medellín?

Fuimos la mejor alcaldía que ha tenido Medellín en muchos años. Reconstruimos Hidroituango, les entregamos computadores a los niños, bajamos los homicidios a casi la mitad, convertimos a Medellín en la ciudad más pacífica del país, pero también la de menor desempleo. Hicimos una política que desató la economía y fuimos tan buenos en eso que dejamos casi al país sin conciertos, pues todos los conciertos terminaron haciéndose en Medellín. Ahora que ya no soy alcalde, volvieron los conciertos a todo el país, pero esa capacidad de negociación nos sirve para muchas cosas. Estoy convencido de que somos capaces de darles seguridad a los colombianos y de resolver muchos de los problemas.

¿Cómo explica entonces el triunfo de “Fico” Gutiérrez y que su compañero Juan Carlos Upegui quedara en el segundo lugar?

Las elecciones van cambiando y “Fico” también ya había perdido y su candidato había sacado exactamente la misma votación que sacó Upegui. Pero hoy “Fico” está en unos niveles tremendos de desaprobación ciudadana y yo no me he encontrado un ciudadano que diga que lo está haciendo bien. Y eso ha hecho que, según la última encuesta de Invamer, nosotros otra vez seamos el mayor elector de Antioquia.

Entonces cree que ganaría en Antioquia para 2026...

Para el día de las elecciones vamos a ganar en Medellín. Vamos a ganar la presidencia de Colombia si Dios quiere y ojalá en primera vuelta.

Publicó recientemente un video que recordó la campaña que hizo Javier Milei en Argentina, ¿se va a ir por esa línea?

Mi campaña siempre usa formas creativas de comunicación ante el bloqueo de los medios tradicionales.

Adiós a las notarías, las cámaras de comercio, los peajes cada 5 kilómetros y las fotomultas. 👋🏻 pic.twitter.com/d7TGpTk3m7 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) July 22, 2025

Si usted es elegido y se posesiona el 7 de agosto de 2026, ¿qué haría en los primeros 100 días?

No en los primeros 100 días. El primer día vamos a resetear la política, vamos a cerrar un Congreso que es un nido de sinvergüenzas y vamos a firmar un decreto para acabar o cerrar las notarías, las cámaras de comercio y todas esas entidades que se han dedicado a quitarles la plata a los colombianos.

Se avecina un quinto remezón ministerial ¿Cómo ve ese cambio de gabinete tan constante en el gobierno Petro?

Yo también cambié muchos funcionarios en mi alcaldía y fue la alcaldía de mayor ejecución en el país, con grandes resultados en todos los aspectos. Es difícil encontrar un renglón donde no nos hubiera ido bien. El presidente tiene derecho a cambiar su gabinete todas las veces que sea necesario para lograr los objetivos. Lo importante es, eso sí, que no cambien al presidente, pues muchos de los que critican los cambios de gobierno estaban tratando de hacer un golpe de Estado. Es ingenuo pensar que no lo iban a hacer, lo sabíamos desde hace rato.

