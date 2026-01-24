Miguel Uribe Londoño acusa de “maltrato” al Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez

Lanzamiento de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En una carta de siete párrafos dirigida a la convención nacional del partido Centro Democrático, con fecha del 23 de enero, Miguel Uribe Londoño el padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, acusó de maltrato al partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su expulsión de la colectividad a inicios de diciembre del año pasado.

En el escrito, mencionó que el “magnicidio [de su hijo] no tuvo trascendencia en el propio partido [Centro Democrático]”; también señaló sentirse maltratado al ser expulsado de la contienda en un momento donde era “el candidato que punteaba en las encuestas”.

A su vez, en la misiva lamentó no poder seguir dentro de la colectividad donde su hijo era senador. “Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido”, agregó Uribe Turbay en su carta hacia la convención de esa colectividad.

Vuelvo a la arena política. pic.twitter.com/TKK1mHTrn1 — Miguel Uribe (@migueluribel) January 23, 2026

Además, aseguró que volverá a la arena política. El equipo de Uribe Londoño le dijo a El Espectador que el precandidato no ha desistido de “abandonar las banderas políticas de su hijo”; sin embargo, aún no es seguro si será candidato presidencial o se aliará con algún otro aspirante.

El Partido Demócrata Colombiano, una colectividad política de origen afrodescendiente, le ofreció a mediados de diciembre su aval presidencial a Uribe Londoño para poder aspirar en la contienda electoral del 31 de mayo. Tras la carta publicada el día de hoy, se espera que en los próximos días esto se haga oficial.

A inicios de diciembre, el partido del expresidente Álvaro Uribe decidió expulsar a Miguel Uribe Londoño del proceso interno de esa colectividad para escoger su candidato presidencial.

El Centro Democrático expresa a la opinión pública que:



1. El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella.



2. El… pic.twitter.com/1GkW9XT1VR — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 1, 2025

De acuerdo con un comunicado del partido, el candidato Abelardo de la Espriella se comunicó con el expresidente Álvaro Uribe para informarle que Uribe Londoño se sumaría a su candidatura, razón por la cual lo apartaron del proceso interno donde también participaron Maria Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia; esta última fue la escogida de ese proceso interno.

Uribe Londoño respondió en su momento en un video en sus redes sociales que “ni renuncio ni me renuncian”. Al día siguiente, el exaspirante del proceso interno presentó su renuncia irrevocable ante el partido, decisión que fue la estocada final de un largo historial de tensiones entre Uribe Turbay y el partido Centro Democrático.

