Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Miguel Uribe Londoño acusa de “maltrato” al Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, dijo en una carta enviada a la convención nacional del partido Centro Democrático, que dirige el expresidente Álvaro Uribe, que fue víctima de maltrato al ser expulsado de la colectividad. También habló de su regreso a la arena política.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
24 de enero de 2026 - 12:50 a. m.
Lanzamiento de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático.
Lanzamiento de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En una carta de siete párrafos dirigida a la convención nacional del partido Centro Democrático, con fecha del 23 de enero, Miguel Uribe Londoño el padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, acusó de maltrato al partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su expulsión de la colectividad a inicios de diciembre del año pasado.

En el escrito, mencionó que el “magnicidio [de su hijo] no tuvo trascendencia en el propio partido [Centro Democrático]”; también señaló sentirse maltratado al ser expulsado de la contienda en un momento donde era “el candidato que punteaba en las encuestas”.

A su vez, en la misiva lamentó no poder seguir dentro de la colectividad donde su hijo era senador. “Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido”, agregó Uribe Turbay en su carta hacia la convención de esa colectividad.

Además, aseguró que volverá a la arena política. El equipo de Uribe Londoño le dijo a El Espectador que el precandidato no ha desistido de “abandonar las banderas políticas de su hijo”; sin embargo, aún no es seguro si será candidato presidencial o se aliará con algún otro aspirante.

El Partido Demócrata Colombiano, una colectividad política de origen afrodescendiente, le ofreció a mediados de diciembre su aval presidencial a Uribe Londoño para poder aspirar en la contienda electoral del 31 de mayo. Tras la carta publicada el día de hoy, se espera que en los próximos días esto se haga oficial.

A inicios de diciembre, el partido del expresidente Álvaro Uribe decidió expulsar a Miguel Uribe Londoño del proceso interno de esa colectividad para escoger su candidato presidencial.

De acuerdo con un comunicado del partido, el candidato Abelardo de la Espriella se comunicó con el expresidente Álvaro Uribe para informarle que Uribe Londoño se sumaría a su candidatura, razón por la cual lo apartaron del proceso interno donde también participaron Maria Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia; esta última fue la escogida de ese proceso interno.

Uribe Londoño respondió en su momento en un video en sus redes sociales que “ni renuncio ni me renuncian”. Al día siguiente, el exaspirante del proceso interno presentó su renuncia irrevocable ante el partido, decisión que fue la estocada final de un largo historial de tensiones entre Uribe Turbay y el partido Centro Democrático.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Miguel Uribe Londoño

Álvaro Uribe Veléz

Magnicidio de Miguel Uribe

centro democrático

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.