Gobierno instala PMU en medio de alertas por seguridad y medidas contra compra de votos

De izquierda a derecha: Registrador Hernán Penagos; Ministro del Interior Armando Benedetti y Defensora del Pueblo Iris Ortíz. Foto: Archivo Particular

Este viernes 6 de marzo, se instaló el Puesto de Mando Unificado que monitoreará las elecciones del 8 de marzo, donde se elegirá el nuevo Congreso de la República, además de los candidatos de tres consultas interpartidistas. La instauración fue en el Ministerio del Interior, sede La Giralda en Bogotá, donde operarán las autoridades junto a los entes de control y la Fuerza Pública, para hacer seguimiento a todas las situaciones de seguridad que podrían poner en riesgo la elección en cualquier punto del país.

