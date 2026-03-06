Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gobierno instala PMU en medio de alertas por seguridad y medidas contra compra de votos

El ministro del Interior, Armando Benedetti; la defensora del pueblo, Iris Marín; el registrador Hernán Penagos; el ministro de Defensa Pedro Sánchez y la cúpula militar instalaron el Puesto de Mando Unificado para las elecciones. Anunciaron medidas contra la compra de votos y para proteger 47 sitios del país que están clasificados con algún riesgo electoral.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
07 de marzo de 2026 - 01:28 a. m.
De izquierda a derecha: Registrador Hernán Penagos; Ministro del Interior Armando Benedetti y Defensora del Pueblo Iris Ortíz.
De izquierda a derecha: Registrador Hernán Penagos; Ministro del Interior Armando Benedetti y Defensora del Pueblo Iris Ortíz.
Foto: Archivo Particular

Este viernes 6 de marzo, se instaló el Puesto de Mando Unificado que monitoreará las elecciones del 8 de marzo, donde se elegirá el nuevo Congreso de la República, además de los candidatos de tres consultas interpartidistas. La instauración fue en el Ministerio del Interior, sede La Giralda en Bogotá, donde operarán las autoridades junto a los entes de control y la Fuerza Pública, para hacer seguimiento a todas las situaciones de seguridad que podrían poner en riesgo la elección en cualquier punto del país.

“Desde hoy instalamos el Puesto de...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Ministerio del Interior

Registraduría Nacional de Colombia

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Defensa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.