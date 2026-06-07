Movida electoral: De la Espriella recibe respaldo internacional y Cepeda busca al centro

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quieren cimentar sus respaldos de cara al 21 de junio. Foto: Richard Alberto León Muñoz

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A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) quieren cimentar el respaldo para el 21 de junio. Mientras el primero lo ha hecho a través de figuras internacionales, el segundo aceptó las críticas que se han hecho contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y afirmó estar listo para el diálogo con el centro.

De la Espriella reveló que este fin de semana entabló conversaciones con los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Nasry Asfura (Honduras). A ambos les agradeció su apoyo a través de una publicación en X, en la que prometió fortalecer “la cooperación internacional para ampliar [las] fronteras comerciales, atraer inversión, generar empleo y combatir el crimen organizado con toda la fuerza de la ley”.

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La fórmula vicepresidencial de Defensores de la Patria, José Manuel Restrepo, también ha estado en una gira propia. Este fin de semana pasó por centros comerciales y también replicó a mensajes a través de las redes sociales. En varios videos, aseguró que en un eventual gobierno de él y de De la Espriella, se comprometerían a defender el medio ambiente y negó que buscaran hacer fracking en zonas protegidas.

Por su lado, el candidato del Pacto Histórico envió un mensaje al centro a través de su cuenta de X. Dijo que estaba “listo a dialogar” con “sectores del centro político a los cuales [respeta] y [conoce]”, y afirmó que está “presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas que nos unifiquen como país y nación”.

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“Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años. Nuestra tarea es, de manera concertada, corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien”, agregó.

Ya recibió una respuesta por parte de la exalcaldesa y excandidata Claudia López. En la misma red social, aseveró que valoraba el mensaje y el desmonte de la iniciativa del comité promotor de una Asamblea Constituyente. Y se refirió directamente al presidente al decir que habrá una “disonancia ruidosa e inevitable” entre las posturas de Cepeda y las de Petro.

“Él piensa en su futuro como expresidente. Tú debes asumir el liderazgo propio de tu campaña y del futuro del país. Sería útil que nos contaras públicamente cuáles errores y cómo propones corregirlos y cuáles aciertos propones profundizar mediante el Acuerdo Nacional que has propuesto”, apuntó.

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También hubo otros movimientos desde los partidos. Colombia Renaciente anunció, tras no haber apoyado a ningún candidato en primera vuelta, su respaldo a De la Espriella. Por su lado, Dignidad & Compromiso, la colectividad de la que hace parte el excandidato Sergio Fajardo, aprobó la libertad de voto para su militancia. Previamente, el exalcalde había presentado un decálogo ante sus electores para que decidieran libremente por quién votar en segunda vuelta.

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